بسبب معاكسة الفتيات.. إصابة شخص بجروح فى إحدى قرى الدقهلية

أصيب شخص باصابات خطيره إثر نشوب مشاجرة بينه وبين آخرين بسبب معاكسة الفتيات بإحدى قرى الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من مركز منية النصر يفيد بإصابة "أحمد ا ع س"، 27عاما مقيم كفر قنيش التابعة لمركز منية النصر بجرح متهتك شديد واشتباه تهتك باعصاب واوعيه دموية الساعد اليسرى.



