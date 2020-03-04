بسبب معاكسة الفتيات.. إصابة شخص بجروح فى إحدى قرى الدقهلية

أصيب شخص باصابات خطيره إثر نشوب مشاجرة بينه وبين آخرين بسبب معاكسة الفتيات بإحدى قرى الدقهلية.
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من مركز منية النصر يفيد بإصابة "أحمد ا ع س"، 27عاما مقيم كفر قنيش التابعة لمركز منية النصر بجرح متهتك شديد واشتباه تهتك باعصاب واوعيه دموية الساعد اليسرى.
بسؤال المصاب اتهم كلا مم ا ا م وم ا ت بالتعدى عليه بالضرب لمعاتبتهما على معاكسة الفتيات وتم اجراء الإسعافات اأولية وتم تحويل المصاب للعرض على طبيب أوعية دموية وحراحة أعصاب.
وتم ضبط المتهمين وحرر محضرا بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.