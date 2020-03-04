AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب معاكسة الفتيات.. إصابة شخص بجروح فى إحدى قرى الدقهلية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:19 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
Advertisements
همت الحسينى
أصيب شخص باصابات خطيره إثر نشوب مشاجرة بينه وبين آخرين بسبب معاكسة الفتيات بإحدى قرى الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من مركز منية النصر يفيد بإصابة "أحمد ا ع س"، 27عاما مقيم كفر قنيش التابعة لمركز منية النصر بجرح متهتك شديد واشتباه تهتك باعصاب واوعيه دموية الساعد اليسرى.

بسؤال المصاب اتهم كلا مم ا ا م وم ا ت بالتعدى عليه بالضرب لمعاتبتهما على معاكسة الفتيات وتم اجراء الإسعافات اأولية وتم تحويل المصاب للعرض على طبيب أوعية دموية وحراحة أعصاب.

وتم ضبط المتهمين وحرر محضرا بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماتت قلوب الناس.. سبعيني يطعن ابن أخيه بمساعدة نجله بسبب خلافات الجيرة

لمروره بأزمة نفسية.. شخص بالدقهلية يتناول الغلة السامة مقدما على الانتحار

إصابة شخص فى انفجار كمبروسر تكييف بالدقهلية

ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارة وربع نقل بالدقهلية

ترشيحاتنا

بقالي سنتين بهتم بيها.. سيدة تفاجأ بصدمة كبيرة داخل منزلها.. صور

فيديو ساخر.. مي كساب: «آدي آخرة القعدة من غير شغل يا نقابة»

سكودا تطرح اوكتافيا RS iV الجديدة كليًا الصديقة للبيئة .. صور

ساعته بـ 500 دولار.. حكاية مليكة أشهر شيميل مع الأثرياء العرب بالجيزة

ارتفاع حصيلة ضحايا ومصابي فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

مرتضى وممدوح عباس سبب عدم انضمامي للزمالك.. شبانة يكشف عن خطوته المقبلة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب عملية سرقة.. لص يستخدم "صنارة" لسرقة قلادة من محل مجوهرات.. شاهد

بتشجيع من عائلته.. طفل 11 عاما يقود سيارة والشرطة توقفه.. تفاصيل

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي