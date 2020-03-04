AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الضويني: الماتريدي مجدد إسلامي نصر عقائد "السنة" ورد على أهل البدع والضلالات

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود ضاحي
قال الدكتور محمد الضويني، أستاذ الفقه المقارن ورئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، إن الإمام أبو منصور الماتريدي من أبرز الشخصيات الإسلامية التي كان لها دور مهم في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة وتوضيحها بالنقل والعقل، وقد استفاد من آراء أبي حنيفة الكلامية، لكنه لم يكن مجرد شارح ومفصل لطريقة أبي حنيفة؛ بل كان مبتكرًا، له منهجه الخاص، وهو أحد مجددي الإسلام في زمانه.

وأضاف الدكتور الضويني خلال كلمته بالمؤتمر الدولي «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر» بأوزباكستان أن الإمام الماتريدي تلقى علوم الفقه الحنفي على كبار علماء عصره، فهو أحد مجددي الإسلام في زمانه، و هو علم من أعلام الفكر الإسلامي، وكان له دور كبير في نصرة عقائد أهل السنة والرد على أهل البدع والضلالات، وقد سبق الإمام الماتريدي الإمام الأشعري في القيام بهذه المهمة في الدفاع عن العقيدة.

وأوضح أن المدرسة الماتريديّة لم تقتصر على علوم الدين وأصوله ، وإن كان ذلك العلم هو الأساسي في كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي وفي كتب أخرى كثيرة، بل جاء ذلك موازيا لاهتمامها أيضا بالعلوم الفقهية ، فاهتمت أيضا بالفقه أصولا وفروعا، مما يجعل من الفقه علما أساسيا في المدرسة الماتريديّة، فعلم الفقه في معانيه و أصوله هو الذي يمكن أهل السنّة والجماعة أن يظلوا محافظين على الطريق السوي ، حيث إنّ الفقه يعد عنصرا مثبتا للدين و عامل الوحدة بين المسلمين.

وأشار إلى أن أهم الملامح التي تميز بها فقه الإمام تأتي من خلال النظر إلى كتاب الإمام في التفسير عندها نستطيع أن نستظهر اهتمام الإمام في تفسيره بالاستدلال لصحة مذهبه الحنفي ، كما كان يعرض أقوال خصوم المذهب وأحيانا يعرض أدلتهم ويتولى الرد عليها ، بما يعكس مِكنَته الفقهية وملكته الأصولية، وقد كان الإمام الماتريدي –رحمه الله- فقيها حنفيا ، دلت مؤلفاته على امتلاكه لملكة فقهية وحسن تأصيل وتفريع على أصول مذهب الإمام الأعظم ، وأن فقه الإمام جدير بأن يوجه باحثو الماجستير والدكتوراه نحو بحث آراء الإمام الفقهية.

يُشار  إلى أن مؤتمر «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر»  قد انطلق صباح أمس بمدينة سمرقند بأوزباكستان، ويشارك فيه عدد من مؤسسات وعلماء العالم الإسلامي، على رأسهم مؤسسة الأزهر الشريف، وذلك بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وعدد من أساتذة العقيدة والفلسفة المتخصصين في العقيدة الماتريدية بكليات أصول الدين بالأزهر. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل انطلاق مؤتمر الماتريدية بمشاركة شيخ الأزهر .. من هو الإمام الماتريدي؟

وكيل الأزهر يستقبل وزير الأوقاف لمناقشة سبل التعاون المشترك بين المؤسستين

شيخ الأزهر يلقي الكلمة الرئيسية لمؤتمر «الإمام الماتريدي» في أوزباكستان

الإمام الأكبر من أوزباكستان: لا يوقِف حمامات دماء التكفير إلا مذهب أهل السنة والجماعة

سمرقند تمنح شيخ الأزهر صفة المواطنة الفخرية

ننشر نص كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر الماتريدي بأوزباكستان

ترشيحاتنا

بعدما أعلنا عن حبهما.. تعرف على فارق العمر بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أخبار الرياضة | شوبير يعلن سر غياب رمضان صبحي الطويل.. النقاز يهاجم مرتضى منصور.. فيفا يعمق جراح ليفربول

بعد فتح باب الخروج.. تعرف على شروط المعاش المبكر للموظفين

هل يجوز الصلاة مباشرة بعد الاغتسال وبدون وضوء.. علي جمعة يجيب

كورونا 2020.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس القاتل من حيث الأعراض والوقاية والعلاج

حقيقة إخلاء بعض المدارس من الطلاب بسبب فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب عملية سرقة.. لص يستخدم "صنارة" لسرقة قلادة من محل مجوهرات.. شاهد

بتشجيع من عائلته.. طفل 11 عاما يقود سيارة والشرطة توقفه.. تفاصيل

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي