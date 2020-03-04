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أخبار البلد

هالة السعيد: نسبة تعثر المرأة فى القروض لا تتعدى 1%

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:27 ص
د/ هالة السعيد
د/ هالة السعيد
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أمل مجدي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن المنتدى الاقتصادي للمرأة يعبر عن الزخم الذى تشهده قضايا المرأة، وجهود تحقيق التنمية المستدامة.


وأضافت هالة السعيد أن التجربة المصرية فى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة لها العديد من الأبعاد: البعد الأول أن الحديث عن الدور المهم الذى تلعبه المرأة فى النشاط الاقتصادى ليس قضية اجتماعية لكنه بعد أساسى فى استراتيجية المرأة 2030 التى تتبناها الدولة وهى ضرورة اقتصادية لتعظيم القيمة المضافة والطاقات الإنتاجية التى تتمتع بها المرأة .

وتابعت البعد الثانى أن مصر من الدول الرائدة التي وضعت استراتيجية لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها فى سوق العمل ولقياس مدى التقدم الذى تحقق فى مجال تمكين المرأة  تحرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين فى المناهج الدراسية وفى خطط التنمية.

وتطرقت إلى البعد  الثالث وهو بناء القدرات وتأهيل الكوادر الموجودة فى الحكومة ،وقمنا بتنظيم برامج تنمية القدرات على مستوى المحافظات .


وأشارت  إلى أن مصر  تهتم  بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو من القطاعات الرائدة التى يساهم فى توفير فرص عمل للمرأة ،لذلك ضخينا كثير من الاستثمارات لتوفير حضانات فى المراكز الحكومية فارتفعت مشاركة المرأة فى البنوك من 9% إللى 12%، ونسبة مشاركتها فى الوظائف الحكومية وصلت ل45%.

ونوهت السعيدخلال حضورها المنتدى الاقتصادى العالمى السنوى للمرأة الذى يعقد لأول مرة فى مصر أن نسبة تعثر المرأة فى القروض لا تتعدى ال 1% فهى الأكثر التزامًا.
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