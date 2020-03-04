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محافظات

تسليم 7 آلاف نظارة طبية ضمن مبادرة نور حياة بدمياط

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار تنفيذ القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية " نور حياة" والتى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتى ينفذها صندوق تحيا مصر.

وأشارت المحافظ، في تصريح لها اليوم، الى أنه تم فحص ١٣٧٠٠ مواطن خلال ١٩ قافلة طبية تم تنفيذها بمختلف مراكز المحافظة، مضيفة أنه تم تصنيع وتسليم ما يقرب من ٧٠٠٠ نظارة طبية وصرف ما يقرب من ٢٢٠٠ جرعة دواء بتلك القوافل بالإضافة إلى تنفيذ ١٣٠٠ عملية جراحية، كما ذكرت أن كافة تكاليف الكشف والعلاج و النظارات والانتقال مجانًا...

وأوضحت محافظ دمياط أن مبادرة نور حياة تهدف إلى التشخيص المبكر للمسببات الخاصة بفقدان وضعف الإبصار وكذا تقديم العلاج والعمليات الجراحية اللازمة لبعض الحالات كما أثنت على الجهود التى يبذلها صندوق تحيا مصر لرعاية الفئات الأولى بالرعاية.
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