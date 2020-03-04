تسليم 7 آلاف نظارة طبية ضمن مبادرة نور حياة بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار تنفيذ القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية " نور حياة" والتى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتى ينفذها صندوق تحيا مصر.





وأشارت المحافظ، في تصريح لها اليوم، الى أنه تم فحص ١٣٧٠٠ مواطن خلال ١٩ قافلة طبية تم تنفيذها بمختلف مراكز المحافظة، مضيفة أنه تم تصنيع وتسليم ما يقرب من ٧٠٠٠ نظارة طبية وصرف ما يقرب من ٢٢٠٠ جرعة دواء بتلك القوافل بالإضافة إلى تنفيذ ١٣٠٠ عملية جراحية، كما ذكرت أن كافة تكاليف الكشف والعلاج و النظارات والانتقال مجانًا...



