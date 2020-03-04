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تعليم

الأعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعا بجامعة بنى سويف

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:20 ص
جامعة بنى سويف
جامعة بنى سويف
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محمد عبدالحليم
عقد المجلس الأعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه بجامعة بني سويف، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الرابع حول مخاطر التلوث البيئي في الدول النامية برئاسة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورحب  الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بالحضور مؤكدا على سعادته بعقد الاجتماع في رحاب الجامعة نظرا لما تشهده من تطوير في كافة جوانب العملية التعليمية.


وناقش المجلس عدد من الموضوعات التي تتعلق بخدمة المجتمع على رأسها توزيع القوافل الطبية العلاجية لكل جامعة من الجامعات الحكومية المصرية إلى المناطق الأكثر احتياجا بكافة قطاعات المجتمع، وكذلك القوافل الطبية البيطرية والزراعية كدور أصيل للجامعات في أداء دورها المجتمعي لحماية المواطن المصري.


كما ناقش المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعات المصرية والمساهمة من الجامعات في القضاء على الأمية وعدد من الموضوعات ذات الصلة.



الأعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعا بجامعة بنى سويف
الأعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعا بجامعة بنى سويف
الأعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعا بجامعة بنى سويف
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