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توك شو

استخدام الكمامات ليس له أساس علمي.. البوس والأحضان أكبر ناقل لـ كورونا.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:17 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت

قال الدكتور إسلام حسن عالم الفيروسات، إننا بحاجة الي القلق  من كورونا بطريقة تدعو إلى الحرص وليس الهلع.


وأضاف الدكتور إسلام حسن خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع علي فضائيه الأولي ، أن من أكثر نواقل الفيروسات المنتشرة بين المصريين، "البوس والاحضان " على حد تعبيره .


وأشار الدكتور إسلام حسن، إلى أن التقليل من فرص الاحتكاك بين البشر، من اكثر الإرشادات التي يجب اتباعها في الفترات الحالية، واتباع القواعد الصحية  والإرشادات.


وأوضح أن استخدام الكمامات يشعر بالأمان، ولكن ليس له أساس علمي، وذلك لان ليس له تاثير وقائي كبير، مؤكدا أن الكمامات حتى تقوم بدورها اللازم، لابد من تغييرها بشكل مستمر، بالاضافة الى إحكام غلقها جيدا، وهو ما يصعب على الاشخاص العادية ملاحظتها وتنفيذها.

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