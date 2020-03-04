علي جمعة: مبادرات التنمية الشاملة في سوهاج تقودها 4 جهات.. فيديو





وأوضح علي جمعة، خلال تقرير خاص ب برنامج صباح البلد ، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه المبادرات تمت بالتعاون مع أربعة جهات من الوزارات، المجتمع المدني من صندوق تحيا مصر، ومؤسسة مصر الخير، أما الطرف الثالث هو المؤسسات الإعلامية ، ويأتى الضلع الرابع القطاع الخاص ورجال الأعمال والفنانين والتى تصل بالنهاية للتنمية الشاملة للإنسان.





ولفت مفتي الديار المصرية السابق، إلى التعاون المثمر بين هذه الجهات الأربعة ودرجة وصولها لآلية معالجة الجوانب الصحية، التعليمية على حد سواء.





وأكد أن التنمية الشاملة هي المنطلق لكافة هذه المؤسسات فى مجالاتهم المختلفة، لافتا لتحقيقهم نتائج ملموسة على أرض الواقع.





يذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قام بزيارة محافظة سوهاج لافتتاح عدد من المشروعات التنموية المتكاملة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومؤسسة مصر الخير.



















