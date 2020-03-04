أبو الغيط يؤكد حرص الجامعة العربية على مواصلة تعاونها مع تونس

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حرص الجامعة على مواصلة تعاونها مع الدولة التونسية في كل ما يحقق لها ولشعبها مصالحها وأهدافها ويدعم من العمل العربي المشترك.





جاء ذلك خلال لقاء "أبو الغيط" مع وزير الشئون الخارجية التونسي "نور الدين الري" الذي يترأس وفد الجمهورية التونسية في اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي يعقد في وقت لاحق اليوم الأربعاء على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن "أبو الغيط" استهل اللقاء بالترحيب بالوزير التونسي وتهنئته على توليه مهام منصبه في الحكومة التونسية الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء "إلياس الفخفاخ"، متمنيًا له كل التوفيق والسداد.





وأضاف المصدر أن "أبو الغيط" والوزير التونسي بحثا مجمل الأوضاع على الساحة العربية وأبرز القضايا المعروضة على جدول أعمال المجلس الوزاري للجامعة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومواصلة الجهود العربية؛ دعمًا للقيادة الفلسطينية في مواجهة خطة السلام التي طرحتها الإدارة الأمريكية والمخططات الإسرائيلية أحادية الجانب في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع الجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات في سوريا واليمن وليبيا.





وقال المصدر إن وزير الخارجية التونسي أكد في هذا الإطار حرص تونس على مواصلة دورها الداعم للجامعة العربية ولكل ما تقوم به في سبيل الارتقاء بمستوى العمل العربي المشترك والدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية بما في ذلك في سياق عضويتها الحالية في مجلس الأمن والتي تمتد حتى نهاية عام 2021.



