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اقتصاد

22 مليون جنيه لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة بسوهاج

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلن اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن أنه تم الموافقة على  اعتماد مبلغ 22 مليون جنيه لتوصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة من الخدمة بعدة مناطق، مضيفًا أنه تم حصر تلك المناطق والمتمثلة فى الامتدادات العمرانية المستجدة التى لديها موافقات تنظيمية، ولا يوجد بها خطوط مياه أو صرف صحى، وذلك فى إطار الاهتمام بتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بسوهاج.

 وأوضح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، أنه تمت الموافقة على اعتماد 2.5 مليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بقرى مركز سوهاج بطول 5 كم، و 3 ملايين و475 ألف جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب ببندر وقرى جهينة، و 4 ملايين  جنيه لخدمة المناطق المحرومة من المياه بمركز البلينا، و مليونى جنيه لمد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرى مركز سوهاج بطول 10 كم، و 4 ملايين جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بقرى ومدينة المنشأة، و 3 ملايين جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بطهطا، ومليون جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بأولاد حمزة ومركز العسيرات، ومليونى جنيه لخدمة المناطق المحرومة من مياه الشرب بساقلتة.​

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