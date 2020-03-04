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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تبحث مع صناع الخير سبل المشاركة في المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:51 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،  مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وذلك لبحث سبل المشاركة في المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي جاءت ضمن تكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام فعاليات منتدى شباب العالم، في ديسمبر 2019، بشرم الشيخ.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن التعاون مع مؤسسة صناع الخير يأتي للاستفادة من جهودها في علاج الكثير من الحالات الأكثر احتياجًا، وتطبيق ذلك بالمحافظات الأكثر احتياجًا؛ لتحقيق الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة، والذي ينص على "تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير سبل الحصول على الأدوية واللقاحات الآمنة بأسعار معقولة للجميع"، كما يعد دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات جزءًا أساسيا من هذه السعي أيضا.

وتابعت وزيرة الهجرة أن رؤية الوزارة في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" تهدف إلى إشراك وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، ومنها مؤسسة صناع الخير للتنمية، للاستفادة من خبراتها وإمكاناتها الفنية والبشرية، في تقديم أكبر الدعم للأهالي في المحافظات الأكثر احتياجا والأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية. 

ومن جهته، رحب مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالمشاركة في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، مشيدا بجهود الدولة المصرية في دعم المواطنين، وأضاف أن المؤسسة على استعداد تام  للمشاركة مع وزارة الهجرة؛ والوصول بحملات العلاج والكشف الطبي في تخصصات مختلفة للمحافظات والقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتقديم المساعدات الممكنة للجميع دون تمييز.

وأشار زمزم إلى أن "صناع الخير" قدمت الكثير من المبادرات الرائدة لخدمة المواطنين في جميع المحافظات، منها مبادرة "عينك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى والتي جابت جميع محافظات مصر وصولا للمناطق الحدودية والتي نجحت في الكشف 185 الف مواطن وتقديم العلاج لهم وعمل نظارات طبية، هذا بالإضافة إلى إجراء عمليات مياة بيضاء ومياه زرقاء وعمليات زرع قرنية، كما نظمت مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف على تلاميذ المدارس وتم توقيع الكشف فيها على 27 الف طالب بمحافظات القاهرة والفيوم وسوهاج وجنوب سيناء.

وأضاف زمزم أن المؤسسة ستطلق خلال مؤتمرها السبت القادم مبادرتها "نبض حياة" لعلاج مرضى القلب بالمجان تماما وبهدف دعم مرضى القلب غير القادرين من خلال توقيع الكشف الطبي وإجراء القسطرة الاستكشافية، وإجراء التدخلات الطبية اللازمة من قسطرة علاجية وتركيب دعامات،  كما ستطلق مبادرة "لمسة خير" لعلاج الأمراض الجلدية المزمنة، والتي يشرف عليها الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية وئيس المركز القومي للبحوث سابقا، بالإضافة إلى مبادرة "طاقة نور" وتهدف إلى الاكتشاف المبكر والتشخيص وتقديم العلاج لمرضى الشبكية بالمجان وتقديم خدمات التشخيص من خلال عمل مسح شامل لعيون مرضى السكر والضغط المرتفع  والأطفال ناقصي النمو. 

الجدير بالذكر أن مؤسسة صناع الخير مؤسسة شبابة تهدف إلى تقديم المساعدات لشرائح المجتمع غير القادرين، واستطاعت تقديم مساعداتها لما يقرب من مليون مواطن في جميع المحافظات من خلال مساعداتها الموسمية ومبادراتها التي أطلقتها تحت رعاية مجلس الوزراء.
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