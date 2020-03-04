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محافظات

3 سنوات قابلة للتجديد.. تعرف على شروط ترخيص عربة مأكولات في القاهرة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:44 ص
عربة مأكولات
عربة مأكولات
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عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن فتح باب تلقى طلبات ترخيص وحدات الطعام المتنقلة بالمحافظة، يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وخلق فرص عمل لهم، وتنفيذًا لأحكام القانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وقرار وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2019. 

وقال محافظ القاهرة، إنه يمكن للشاب التقدم للحصول على الترخيص من الحى التابع له فقط طبقًا للعنوان المثبت فى بطاقة الرقم القومى.

وأضاف أن تراخيص وحدات الطعام المتنقلة ستكون شخصية ومدتها 3 سنوات قابلة للتجديد بشرط الالتزام بالقواعد التى وضعتها المحافظة، وعلى رأسها وجود شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد بمعاينة العربة أيًا كان شكلها واستيفاءها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.

وأكد محافظ القاهرة، أن العربات المرخصة يتعين أن يتناسب شكلها والنسق الحضارى للعاصمة، وتتوافر بها اشتراطات الأمن الصناعى طبقًا لما تحدده إدارة الحماية المدنية، كما يتوافر بها مصدر للمياه والكهرباء، وأن تكون العربة مجهزة أساسًا لغرض تقديم الطعام وتتوافر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة.

ونوه إلى أن وحدات الطعام ستخضع لرقابة دورية صارمة للتأكد من النظافة العامة حولها ووجود حاويات لجمع النفايات، وعدم إصدار الوحدة المرخصة لأى أصوات تسبب ضوضاء للمواطنين المحيطين بالموقع الموجودة به.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام أصحاب العربات التى سيتم ترخيصها بعدم ممارسة أى نشاط يشابه المقاهى، ووضع الشهادات الصحية لجميع المشتغلين بها فى مكان واضح، على أن يكون مبينًا بها مدة صلاحية الشهادة.  

كانت محافظة القاهرة أعلنت عن بدء تلقى طلبات ترخيص وحدات الطعام المتنقلة فى "الأماكن والمواقع المحددة بنطاق الأحياء" من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء، والتى تمثل المحافظة بالهيئة العامة للاستثمار. 

لمعرفة شروط الحصول على الترخيص، انظر الصورة بالأسفل.
3 سنوات قابلة للتجديد.. تعرف على شروط ترخيص عربة مأكولات في القاهرة
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