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ثقافة

«عشرة على عشرة» على مسرح قصر ثقافة أسوان

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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طارق موسى
شهد مسرح قصر ثقافة أسوان التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، العرض العراقي "عشرة على عشرة"، وذلك ضمن عروض المهرجان الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل في دورته السادسة، العرض تمثيل سعد شعبان، صلاح جابر، حسين على، تأليف ماجد درندش، إخراج حسين على صالح، يناقش العرض موضوع القبح والجمال وأهميته فى تنشئة وبناء الطفل، لأنه هو المستقبل، وحث الأطفال على حب المدرسة، ومساعدة الكبير واحترامه. 

أعقبه عرض فني لفرقة "متحدى الإعاقة" لقصر قصر ثقافة الشاطبى بالإسكندرية بقيادة مصطفى جابر، قدمت الفرقة مجموعة من الاستعراضات"الفرح الاسكندرى، الحصان، بنقول رسالة، لجل النبى، الحجالة، التنورة"، كما قامت هنا مكرم رئيس المهرجان ومدير عام فرع ثقافة أسوان بتسليم درع المهرجان للفرقتين. 

جدير بالذكر أن المهرجان تقام فعالياته في الفترة من ١ حتى ٤ مارس ٢٠٢٠، حيث قدمت أمس فرقة أسوان للفنون الشعبية عرضا مستوحاة من البيئة النوبية والأسوانية، بقيادة مدحت محرم.
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