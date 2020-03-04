أيمن عبد المجيد: أي نقابة للمهنة غير الصحفيين نصب على المواطنين.. فيديو

كشف أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن مفاجأة عن الصحف الخاصة الجديدة، لافتًا إلى أن هناك بعض شخصيات مهنتهم النجارة ومسجلة فى بطاقاتهم ويشترون رخصة قبرصية وينشئون صحف واستغلالها فى النصب والاحتيال.





وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين، خلال حديثه ببرنامج" صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن النقابة اتخذت إجراءات فى هذا الشأن وأرسلت خطابات للوزراء والمحافظين للتصدى لتلك الظاهرة.





وتابع أن النقابة خاطبت كل الجهات التى تتعامل مع الصحفيين والإعلاميين ألا تتعاون إلا مع الصحفيين والمتدربين فى الصحف والحاصلين على خطابات من الصحف المرخص لها، وما دون ذلك فهو منتحل شخصية.





وأشار إلى أن أي نقابة غير للمهنة غير نقابة الصحفيين "نصب على المواطنين"، كل تلك النقابات غير شرعية وغير مصرحة وكيانات وهمية على فيس بوك.





وأوضح أن نقابة الصحفيين حذرت من التعامل مع هذه الكيانات لأن الدستور ينص على أن لكل مهنة نقابة واحدة، مؤكدة أن نقابة الصحفيين فقط هى الخاصة بالصحفيين، ونقابة العاملين بالطباعة والنشر والغعلام مخصصة للعاملين والإداريين، وما دون ذلك فهى نقابات لا أساس لها.



