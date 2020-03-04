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رياضة

علي معلول ينتظم في مران الأهلي اليوم

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
ينتظم علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في مران الفريق اليوم الأربعاء، بجنوب إفريقيا بعدما خضع لبرنامج تأهيلي على مدار اليومين الماضيين؛ للتعافي من الإجهاد في العضلة الأمامية.

ولم يشارك معلول في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين؛ بسبب معاناته من الإجهاد البسيط في العضلة الأمامية الذي تعرض له في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي السبت الماضي باستاد القاهرة.

واكتفى معلول خلال اليومين الماضيين بتنفيذ برنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور خالد محمود الذي أعلن أن اللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة في مران الفريق الجماعي اليوم.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة ــ وهو نفس توقيت جنوب إفريقيا ــ على ملعب لوكاس موريبي في اياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي حسم مواجهة الذهاب بالقاهرة لصالحه بهدفين نظيفين، ويسعى لحسم بطاقة التأهل للدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال المواجهة المقبلة.
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