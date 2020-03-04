الكشف على 1687 حالة خلال قافلة طبية ببني مزار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تقديم خدماتها الطبية، من خلال مجموعة من القوافل التي تنفذها المديرية، ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي"حياة كريمة"، بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في القرى والمناطق النائية والمحرومة من الخدمات العلاجية المجانية، حيث نفذت المديرية قافلة طبية علاجية بقرية الفرجان بمركز بني مزار .

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة بالمنيا، أن القافلة أسفرت توقيع الكشف الطبي على 1687 حالة مترددة منها 264 حالة جراحة، و 378 أطفال، و 165 حالة جلدية، و 270 حالة باطنة، و 115 قلب، و 178 أنف وأذن ، و 93 أسنان ، و 113 نساء، و 36 حالة تنظيم أسرة، 75 مسالك إلى جانب إجراء تحاليل طبية مختلفة لـ128 حالة وإجراء 34 حالة موجات صوتية وأشعة سينية و 14 رسم قلب ، و فحص عشوائي للضغط والسكر لـ 191 حالة، وتم تحويل 49 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي للمواطنين .

وأضاف وكيل المديرية، أنه تم استخدام 11 عيادة متنقلة بالسجلات والمعمل والصيدلية، مؤكدًا أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات و الاستعانة بعيادات متنقلة ، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.