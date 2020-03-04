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توك شو

مدرسة صناعية على أعلى مستوى.. والتفاصيل يكشفها مدير المدرسة.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:36 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت

قال طلعت الحفناوي، مدير مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالشرقية، إنه تم توقيع بروتوكول بين أحد الشركاء المتخصصين في الصناعة، ووزارة التربية والتعليم لإنشاء المدرسة.


وأضاف طلعت الحفناوي، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على فضائية الأولى، أن المدرسة تابعة للتعليم الفني وتابعة للمعايير الدولية، ومزودة بأحدث المعدات اللازمة للتعلم.


وأشار طلعت الحفناوي، إلى أن المباني تابعة لوزارة التربية والتعليم والمعدات تابعة للشريك الصناعي.


وأوضح أن المُعلم يعمل في بيئة تعليمية سليمة، بالإضافة إلى عامل أمان متوفر من خلال منظمات تعليمية مبتكرة.


وأكد أن المدرسة مزودة بأحدث طرق الشرح، بالإضافة إلى أن لكل طالب جهاز كمبيوتر خاص به في حصص الحاسب الآلي.

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