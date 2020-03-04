محافظ المنيا: إزالة 937 حالة تعد على الأراضي الزراعية

قال اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الزراعة تمكنت من رفع وإزالة 937 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 31 فدانا و6 قراريط و 10 أسهم، من خلال عدد من الحملات المكبرة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

وأضاف المحافظ في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الحملات مستمرة وبشكل دوري ، للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعدٍ في مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية إعلاء للصالح العام وصونًا لحق الدولة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

من جانبه أوضح المهندس عبد العاطي صديق وكيل وزارة الزراعة بالمنيا،أن الحملات أسفرت عن إزالة 59 حالة بمركز سمالوط بمساحة فدان

و21 قيراطا و15 سهما، و109 حالات بمركز ملوى بمساحة 6 أفدنة و14 قيراطا و9 أسهم، و202 حالة بمركز المنيا بمساحة 4 أفدنة و8 قراريط و4 أسهم، و35 حالة بمركز أبوقرقاص بمساحة فدان و5 قراريط و 13 سهما، و103 حالات بمركز ديرمواس بمساحة 3 أفدنة و16 قيراطا و14 سهما، و216 حالة بمركز بنى مزار بمساحة 7 أفدنة و8 قراريط و16 سهم، و6 حالات تعد بمركز العدوة على مساحة 4 قراريط

و18 سهما، و181 حالة بمركز مغاغة بمساحة 4 أفدنة و20 قيراطا و17 سهما، بالإضافة إلى 26 حالة إصلاح زراعى بمساحة فدان

وقيراطين.