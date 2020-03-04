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تعليم

القومية لضمان جودة التعليم تختتم زياراتها لكلية الطب البيطري ببنها.. صور

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:45 م
لجنة المراجعة الخارجية
لجنة المراجعة الخارجية
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إبراهيم الهوارى

اختتمت لجنة المراجعة الخارجية بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أعمال زياراتها لكلية الطب البيطري بجامعة بنها وذلك في إطار تقدم الكلية لتجديد الاعتماد.


وقال الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن لجنة المراجعة الخارجية بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قامت بزيارة المعامل والمدرجات بكلية الطب البيطري للتأكد من المباني والتجهيزات اللازمة للعملية التعليمية.


وأشار المغربي إلى أن اللجنة تابعت أيضا تطبيق الكلية لسياسات وإجراءات الجودة المتبعة والموضوعة من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

من جانبه قال الدكتور محمد محمدي غانم عميد كلية الطب البيطري، إن اللجنة اطلعت على أنشطة قطاع الخدمة المجتمعية بالكلية من خلال القوافل البيطرية التي تنظمها الكلية لخدمة أهالي محافظة القليوبية.


وأضاف غانم، أن اللجنة قامت أيضا بعمل لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية والإداريين والطلاب وأرباب العمل للوقوف علي مدي توافق البرامج الدارسية مع متطلبات سوق العمل.


واوضح أن كلية الطب البيطري كانت أول كلية بجامعة بنها تحصل على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية منذ حوالى ٦ سنوات واستكلمت كافة الوثائق اللازمة لتجديد الاعتماد.


وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد استقبل لجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد لتجديد اعتماد كلية الطب البيطري بمشتهر برئاسة الدكتور ياسر محمد السيد وعضوية كل من الدكتور أحمد سيد حموده والدكتور حنفي محمد مدبولي والدكتور جابر أحمد مجاهد والدكتور محمد السيد محمد.


وقال السعيد ان جامعة بنها حققت نتائج ملموسة فى قطاع الجودة والإعتماد حيث تم اعتماد 7 كليات وهم كليات الطب البيطري والطب البشري والتمريض والزراعة وهندسة شبرا والعلوم والآداب.
القومية لضمان جودة التعليم تختتم زياراتها لكلية الطب البيطري ببنها.. صور
القومية لضمان جودة التعليم تختتم زياراتها لكلية الطب البيطري ببنها.. صور
القومية لضمان جودة التعليم تختتم زياراتها لكلية الطب البيطري ببنها.. صور
القومية لضمان جودة التعليم تختتم زياراتها لكلية الطب البيطري ببنها.. صور
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