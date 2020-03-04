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محافظات

القاضى: إعادة المنيا إلى خريطة السياحة وتسهيل إجراءات الزائرين

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:57 م
القاضى: نعمل على
القاضى: نعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية
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ايمن رياض
أكد اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهًا بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

 

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للمنطقة الأثرية ببنى حسن بمركز أبو قرقاص، حيث وجه المحافظ الوحدة المحلية والسياحة بدراسة تطوير ورفع كفاءة المنطقة، بالتنسيق مع الآثار ، وتجميل المنطقة بالشكل المناسب، كما شدد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والإنارة بشكل دائم ، حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري.

 

 وتقع منطقة آثار بني حسن ، جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم المنطقة 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى لحكام مقاطعة الغزال وتحمل بعض المقابر الكبيرة نقوش السيرة الذاتية لصاحبها مع مشاهد من الحياة اليومية والحرب و الصيد و الرياضة .

 

 

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