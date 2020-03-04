بمشاركة الطلاب.. البدء في تطوير واحة ومنطقة ميدوم

صرح اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد بأنه يجري حاليا تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فيما يتعلق برفع كفاءة منطقة واحة ميدوم حيث يتم تنفيذ أعمال لإضفاء الشكل الحضاري على المنطقة وتأهيلها لاستقبال الزائرين عن طريق دعمها بالخدمات والاحتياجات الأساسية ،تمهيدا للتطوير الشامل ضمن استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقها المحافظ وجاري تنفيذ الخطوات الأولى التنفيذية منها.





أوضح السكرتير العام المساعد أنه من خلال مجموعة عمل ولجنة لتطوير المنطقة، والتي كلف بتشكيلها محافظ بني سويف، لتطوير المنطقة واضفاء اللمسات النوعية والبسيطة عليها لتصبح متنفس حضاري ومنطقة جذب سياحية، حيث تضم هذه اللجنة الإدارات المختصة: السياحة، والآثار بجانب مشاركة عملية لعدد من طلبة كلية الآثار وطلبة كلية الزراعة وطلبة التعليم الفني، ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم.



