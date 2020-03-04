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محافظات

بمشاركة الطلاب.. البدء في تطوير واحة ومنطقة ميدوم

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
صرح  اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد بأنه يجري حاليا تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فيما يتعلق برفع كفاءة منطقة واحة ميدوم حيث يتم تنفيذ أعمال لإضفاء الشكل الحضاري على المنطقة وتأهيلها لاستقبال الزائرين عن طريق دعمها بالخدمات والاحتياجات الأساسية ،تمهيدا للتطوير الشامل ضمن استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقها المحافظ وجاري تنفيذ الخطوات الأولى التنفيذية  منها.

أوضح السكرتير العام المساعد أنه من خلال مجموعة عمل ولجنة لتطوير المنطقة، والتي كلف بتشكيلها محافظ بني سويف، لتطوير المنطقة واضفاء اللمسات النوعية والبسيطة عليها لتصبح متنفس حضاري ومنطقة جذب سياحية، حيث تضم هذه اللجنة الإدارات المختصة: السياحة، والآثار بجانب مشاركة عملية لعدد من طلبة كلية الآثار وطلبة كلية الزراعة وطلبة التعليم الفني، ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى بعض الأعمال الجاري  تنفيذها بمنطقة الواحة، حيث يجري تطوير القاعة الكبري بها وتجهيزها لإمكانية تحويلها  لمتحف أثري يوضح الأهمية الأثرية للمنطقة ،التي تحوي هرم ميدوم الذي  استكمل بناؤه سنفرو، الأب مؤسس الأسرة الرابعة ،والذي يعتبر أول هرم كامل وهو أقدم من أهرامات الجيزة، ومقابر شهيرة مثل مصطبة نفرماعت، بجانب إمكانية عمل البازارات والتي يتم من خلالها عرض أوراق البردي وأهم المقتنيات الفرعونية والأثرية.

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