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محافظات

محافظ المنيا: تفعيل نشاط المكتبة المتنقلة بقرى المحافظة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:31 م
خلال اجتماع مجلس
خلال اجتماع مجلس أمناء مكتبة مصر العامة
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ايمن رياض

عقدت مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا اجتماع مجلس الامناء برئاسة المحافظ اللواء أسامة القاضي  لمناقشة ومتابعة عددا من الموضوعات لدعم المنافذ التنويرية ونشر الوعي الثقافي والفكري في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وتنمية القدرة الإبداعية لدى جيل من الأطفال والكبار.


جاء ذلك بحضور أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، الدكتورة أمل عليوة مدير عام مكتبة مصر العامة، وأعضاء مجلس الأمناء ، ونواب مدير المكتبة ورؤساء الأقسام.


وافق المحافظ علي تفعيل نشاط المكتبة المتنقلة بقري المحافظة وذلك لإمكانية  الوصول لكافة القرى والنجوع لنشر الوعي من خلال تنظيم معارض متنقله للكتاب، ووضع خطة لتنفيذ أنشطة توعوية تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة لمواجهة التطرف في مختلف القري،  ،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين.


وجه المحافظ ، بتشكيل لجنة لتعديل اللائحة الخاصة بالمكتبة بما يتلاءم مع طبيعة العمل بها.


ناقش المحافظ، إجراءات اعمال الصيانة الدورين بالمكتبة حتي تستمر في تقديم ونشر الخدمة الثقافية علي أكمل وجه مع دراسة توسعة  المسرح الخاص  بالمكتبة واستغلال الفراغات والأماكن الغير شاغرة بالمكتبة لاستيعاب أعداد المشتركين، وإمكانية الاستعانة بشركة نظافة للحفاظ على مظهر المكتبة في عيون روادها.


 من جانبها استعرضت دكتوره أمل عليوة مدير عام مكتبة مصر العامه أقسام المكتبة والأنشطة التي تقدم علي مدار العام وقدمت عرضا موجزا بالأرقام حول نشاط المكتبة ودورها في دعم وتطوير الحركة الثقافية بالمحافظة .


ولفتت إلى أن مكتبة مصر بالمنيا حققت طفرة كبيرة علي الرغم من حداثه عهدها ،موجهه الشكر للمديرة السابقة للمكتبة ولفريق العمل علي جهدهم الذي أسفر عن حصولهم على لقب مكتبه العام ٢٠١٩.


يذكر أن مجلس أمناء المكتبة، يختص بوضع السياسات العامة التي تسير عليها، وله أن يصدر من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها، وبما لايتعارض مع لائحتها

 

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