الوزراء: جامعتا الملك سلمان والجلالة مشروعات قومية.. ويحدد اختصاصات نائب الوزير

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، باعتبار مشروعات إنشاء جامعتى الملك سلمان، والجلالة، ضمن المشروعات القومية، وذلك بهدف الاسراع في تنفيذها وفق الاشتراطات المطلوبة، نظرًا لقرب تشغيلها اعتبارًا من العام الدراسي 2020/2021.





كما وافق مجلس الوزراء على مشروعى قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد اختصاصات كل من نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ونائب وزير الطيران المدني.





ففيما يتعلق بنائب وزير الزراعة فقد أضاف مشروع القرار إلى اختصاصاته التي سبق وحددتها المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 1892 لسنة 2018، متابعة أعمال كل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، فضلًا عن متابعة الملفات الخاصة بمشروع البتلو، والمزارع السمكية، وتطوير محطات الإنتاج الحيواني والداجني، وتطوير البحيرات.





وفيما يتعلق بنائب وزير الطيران المدني، فقد نص مشروع القرار على أن يتولى المعاونة في صياغة الخطط الاستراتيجية للوزارة، وخاصة في مجال تطوير المطارات القائمة، او انشاء مطارات جديدة، وفقا لأحدث المعايير الدولية، مع متابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم النتائج، فضلًا عن الاشراف على تطبيق كافة اللوائح والنظم التي تحددها المنظمة الدولية للطيران المدني فيما يتعلق بالمطارات المدنية والملاحة الجوية بما يحقق كافة معايير السلامة الجوية.





كما يختص نائب وزير الطيران بالاشتراك في وضع خطط وبرامج النهوض بمرفق الأرصاد الجوية، ليكون قادرًا على تقديم خدمات الأرصاد لقطاع الطيران المدني، ومتابعة تنفيذ متطلبات الجودة الشاملة للخدمات المقدمة بواسطة الشركات العاملة في مجال الطيران المدني، طبقًا للمعايير الدولية، ومعاونة الوزير في الاشراف على ملف تطوير منظومة الطيران المدني بمختلف القطاعات.