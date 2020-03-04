خائن للقسم.. أول تعليق من ناجي شهود على إعدام هشام عشماوي.. شاهد

قدم اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، تعليقا على الحكم بالاعدام على هشام عشماوي، العزاء
لجميع الشهداء الذين ماتوا ضحية بسبب الإرهاب .
وأكد اللواء ناجي
شهود، عبر مداخله هاتفيه لبرنامج "صباحك مصري " الذي يذاع علي فضائيه ام
بي سي مصر، ان الدولة المصرية لن تتنازل عن ارجاع حق كل شهيد، وان مصر لن تحيد عن
معاقبة كل ارهابي متطرف .
وأشار ناجي شهود، إلى أن
المحاكمة كانت عادلة ، وان كل من فقد شهيدا في العمليات الارهابيه على مر السنين
الماضية، كان علي انتظار حار لـ نتيجة المحاكمة .
وأوضح شهود، أن ما تم
في المحكمة من أساسيات العدل ، وأن هشام عشماوي خان حرمة القسم الذي أداه، والقوات
المسلحة الذي تعلم فيها .
وتابع : ان كل ارهابي
اتبع نهج الاعمال المتطرفة هو مثل الاداة المتحركه لتلك المنظمات ، وان كل إرهابي لا
يعرف سوى نهج واحد هو النهج التكفيري لكل من يخالفه في الفكر .