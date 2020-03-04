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خائن للقسم.. أول تعليق من ناجي شهود على إعدام هشام عشماوي.. شاهد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:46 م
اللواء ناجي شهود
اللواء ناجي شهود
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نورهان رافت

قدم اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، تعليقا على الحكم بالاعدام على هشام عشماوي، العزاء لجميع الشهداء الذين ماتوا ضحية بسبب الإرهاب .


وأكد اللواء ناجي شهود، عبر مداخله هاتفيه لبرنامج "صباحك مصري " الذي يذاع علي فضائيه ام بي سي مصر، ان الدولة المصرية لن تتنازل عن ارجاع حق كل شهيد، وان مصر لن تحيد عن معاقبة كل ارهابي متطرف .


وأشار ناجي شهود، إلى أن المحاكمة كانت عادلة ، وان كل من فقد شهيدا في العمليات الارهابيه على مر السنين الماضية، كان علي انتظار حار لـ نتيجة المحاكمة .


وأوضح شهود، أن ما تم في المحكمة من أساسيات العدل ، وأن هشام عشماوي خان حرمة القسم الذي أداه، والقوات المسلحة الذي تعلم فيها .


وتابع : ان كل ارهابي اتبع نهج الاعمال المتطرفة هو مثل الاداة المتحركه لتلك المنظمات ، وان كل إرهابي لا يعرف سوى نهج واحد هو النهج التكفيري لكل من يخالفه في الفكر .

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