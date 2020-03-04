AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

زيادة أعمال توصيل الغاز بمطروح بنسبة 26%

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:57 م
صدى البلد
Advertisements
استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المهندس حاتم عبد الغنى، رئيس شركة غاز الأقاليم "ريجاس" وفريق عمل الشركة بمطروح بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام، واللواء محمد انيس السكرتير المساعد، ومديرى الادارات المعنية ومجلس مدينة مرسى مطروح.

استعرض رئيس شركة غاز الأقاليم "ريجاس" مشروعات الشركة الجارية بالمحافظة منذ عام 2015 حتى الان، مشيرًا إلى أنه كان مستهدفا وفق البرتوكول الموقع مع المحافظة فى عام 2018 توصيل الخدمة لعدد 33823 عميل شبكات، إلا أنه تم زيادة الاعمال بنسبة 26%.

وأضاف أنه تم توصيل خدمة الشبكات الى 42718 عميلًا ، بالإضافة إلى 9646 قبل توقيع البرتوكول ليصل عدد المستفيدين من مد الشبكات 52364 عميلا.

وأشار أنه لتيسير مقابل الخدمة تم تقسيطها للعميل على 6 سنوات، كذلك تحمل صعوبة التربة الصخرية بالمحافظة وارتفاع التكلفة عن التربة العادية وادخال الخدمة إلى المناطق الاقل كثافة سكانية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين كعزبة السلام والسادات والعجارمة وكفر الشيخ والشيخ صافى وباقى مسافة 10 كم فقط ،والمقرر الانتهاء من الاعمال فى 31 مارس الجارى.

وأوضح انه جار الاسراع فى اعادة الشيئ لاصله بالتنسيق مع المحافظ ، موضحا أنه لا تتم أعمال الشركة إلا فى المناطق التى يتم توصيل شبكة الصرف الصحى بها أولا.

 وأوضح المهندس حاتم عبد الغنى أنه تم التعاون مع محافظة مطروح فى تذليل عدد من العقبات ومنها أعمال الماخذ المغذى، وتخصيص أرض المحطة على مساحة 10 الاف م2 تم تركيب محطة مؤقته سعة 3 آلاف م3/ ساعة فى عام 2015 تم زيادتها الى 10 آلاف م3 / ساعة وغيرها.
زيادة أعمال توصيل الغاز بمطروح بنسبة 26%
زيادة أعمال توصيل الغاز بمطروح بنسبة 26%
زيادة أعمال توصيل الغاز بمطروح بنسبة 26%
زيادة أعمال توصيل الغاز بمطروح بنسبة 26%
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بطول 700 كيلو.. تغطية بورسعيد بشبكة غاز طبيعي بالكامل

الغاز الطبيعي المصري.. «البترول» تغطي بورسعيد بشبكة 700 كيلو.. توصيل الخدمة لمليون وحدة في 5 محافظات.. وقريبا في 32 منطقة جديد عبر تاون جاس

توصيل الغاز الطبيعي لـ 261 ألف مواطن في المنيا

فتح 10 مستودعات جديدة لتوزيع إسطوانات البوتاجاز في مطروح

ترشيحاتنا

حقيقة اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بالحجر الصحى فى السويس

بسبب فيروس كورونا.. طالب آسيوي يتعرض لاعتداء عنصري.. صور

من البدلة الميري إلى الحمراء.. التاريخ الأسود لـ الإرهابي هشام عشماوي

حقيقة إخلاء بعض المدارس من الطلاب بسبب فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

السويسري فايلر يطالب بعثة الأهلي بغلق ملف كهربا والتركيز في موقعة صن داونز

أسعار جيب jeep من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فيروس كورونا.. طالب آسيوي يتعرض لاعتداء عنصري.. صور

أغرب عملية سرقة.. لص يستخدم "صنارة" لسرقة قلادة من محل مجوهرات.. شاهد

بتشجيع من عائلته.. طفل 11 عاما يقود سيارة والشرطة توقفه.. تفاصيل