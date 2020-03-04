زيادة أعمال توصيل الغاز بمطروح بنسبة 26%

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المهندس حاتم عبد الغنى، رئيس شركة غاز الأقاليم "ريجاس" وفريق عمل الشركة بمطروح بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام، واللواء محمد انيس السكرتير المساعد، ومديرى الادارات المعنية ومجلس مدينة مرسى مطروح.





استعرض رئيس شركة غاز الأقاليم "ريجاس" مشروعات الشركة الجارية بالمحافظة منذ عام 2015 حتى الان، مشيرًا إلى أنه كان مستهدفا وفق البرتوكول الموقع مع المحافظة فى عام 2018 توصيل الخدمة لعدد 33823 عميل شبكات، إلا أنه تم زيادة الاعمال بنسبة 26%.





وأضاف أنه تم توصيل خدمة الشبكات الى 42718 عميلًا ، بالإضافة إلى 9646 قبل توقيع البرتوكول ليصل عدد المستفيدين من مد الشبكات 52364 عميلا.





وأشار أنه لتيسير مقابل الخدمة تم تقسيطها للعميل على 6 سنوات، كذلك تحمل صعوبة التربة الصخرية بالمحافظة وارتفاع التكلفة عن التربة العادية وادخال الخدمة إلى المناطق الاقل كثافة سكانية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين كعزبة السلام والسادات والعجارمة وكفر الشيخ والشيخ صافى وباقى مسافة 10 كم فقط ،والمقرر الانتهاء من الاعمال فى 31 مارس الجارى.





وأوضح انه جار الاسراع فى اعادة الشيئ لاصله بالتنسيق مع المحافظ ، موضحا أنه لا تتم أعمال الشركة إلا فى المناطق التى يتم توصيل شبكة الصرف الصحى بها أولا.



