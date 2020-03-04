الوزراء: مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية السياحية عاما لاستكمال مشروعاتها

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها، وذلك لمدة عام حتى 31 مارس 2021 على ان تشمل المهلة كافة مناطق التنمية السياحية بمختلف المحافظات، وذلك بهدف دعم القطاع السياحي وتخفيف الأعباء عنهم.





كما وافق المجلس على منح إحدى شركات مجموعة ياس القابضة حق امتياز لإدارة مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، وذلك بنظام التزام المرافق العامة. وتقوم الشركة بتشغيل المستشفى بكامل سعته على مرحلتين الحالية بمنشآتها وتجهيزاتها الحالية، والمستقبلية بعد استكمال وتجهيز باقي الانشاءات، وذلك بهدف تطوير المستشفى وتحسين جودة الخدمة الصحية التي تقدمها.



