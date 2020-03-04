الدفاع الروسية: الفصائل المسلحة تحاول استخدام أسلحة كيميائية بـ سراقب السورية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن تقرير منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية الذي نشر يوم 15 مايو حول هجوم كيميائي مزعوم في بلدة سراقب السورية يدعو للريبة.





وجاء في بيان الوزارة: “البيان الذي نشر يوم 15 مايو لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية مع استنتاجات خبراء لجنة تقصي الحقائق حول “هجوم كيميائي” مزعوم يوم 4 فبراير ببلدة سراقب يدعو للريبة”.





وأشار البيان إلى أن "الخبراء لم يتواجدوا ولم يكن ممكنا تواجدهم في مكان الهجوم المزعوم بحسب نص التقرير لأن إدلب تخضع لسيطرة التنظيمات الإرهابية".





وبحسب البيان فقط تم الحصول على كل المعلومات بشأن الهجوم الكيميائي من منظمات غير حكومية من بينها "الخوذ البيضاء" السيئة الصيت.





كما أكدت الدفاع الروسية، أن واشنطن تريد تحويل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية إلى آلية خاضعة للولايات المتحدة لممارسة الضغط على سوريا.



