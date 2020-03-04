إسكان البرلمان: تشييد 3000 وحدة سكنية في حلايب وشلاتين إنجاز تاريخي

وصف المهندس أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، أن قيام الحكومة ببناء مشروع سكني في حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر يشتمل على 3000 وحدة سكنية بواقع 1500 وحدة سكنية في حلايب، و1500 في شلاتين بأنه إنجاز تاريخى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ووجه "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم، تحية قلبية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، بصفة خاصة لتنفيذها لجميع التكليفات الصادرة من مؤسسة الرئاسة ولاستجابتها لرغبات أهالينا فى حلايب وشلاتين على شكل هذه الوحدات السكنية من خلال وجود "حوش" بكل منزل وبناء هذه المنازل في نفس المنطقة التي يقطنونها.





وقال النائب أمين مسعود ان مثل هذه المناطق على مستوى الجمهورية لم تشهد اهتماما إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعطى اهتماما كبيرا وغير مسبوق فى تاريخ مصر بتطوير العشوائيات وتوفير جميع الخدمات ومشروعات الإسكان والبنية الأساسية والتحتية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وغيرها بالمناطق الحدودية والنائبة.





ووصف " مسعود " هذا المشروع الذى تصل تكاليفه لحوالي 1.3 مليار جنيه بالتاريخي وغير المسبوق فى الاهتمام بالتنمية الشاملة والحقيقية فى منطقة حلايب وشلاتين وأنه سيكون واحدا من المشروعات الكبيرة التى ستغير وجه الحياة فى المنطقة.