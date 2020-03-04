التضامن: مد فترة تلقي طلبات الجمعيات للحصول على منح دعم نشاط

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مد فترة التقديم وتلقي طلبات جمعيات تنمية المجتمع المحلي للحصول على المنح المخصصة لدعم نشاط المشروعات للعام المالي 2019-2020 والتي تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية بمجتمعاتها المحلية وذلك لمدة أسبوع لتنتهي فترة التقديم في 12 مارس الجاري.





صرحت مني عثمان مدير الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية أن الوزارة رصدت 6 ملايين جنيه كمنحة من صندوق الإعانات والمنح لدعم مشروعات تنموية المجتمع بحد أقصي مليون جنية للمشروعات ذات الطابع القومي حيث سيتولى الاختيار والبت عدد من اللجان المتخصصة.





وأضافت عثمان أن تقديم هذه المنح يأتي في إطار آليات الوزارة من معاونة المجتمعات المحلية على النمو والتقدم وتنمية القيم والاتجاهات في المجتمع عن طريق المشاركة الشعبية في العمل الاجتماعي إضافة لاستثمار القدرات والجهود الذاتية للأفراد والجماعات لهذه المجتمعات وصولًا بها إلى المستوى الحضاري المنشود.





وأشارت عثمان إلى الضوابط الخاصة بالمنح منها أن تكون الجمعيات مشهرة طبقًا لأحكام القانون المنظم للجمعيات وأن تكون الجمعية حاصلة علي صفة النفع العام، وألا يكون ثبت عليها أي مخالفات مالية، قادرة علي إدارة المشروع إدارة جيدة لما لها من البناء والقدرة المؤسسية وأن يكون النشاط من ضمن الأغراض الواردة بلائحة النظام الأساسي، أن يكون المشروع من المشروعات الملحة ولها أثر تنموي واضح في ذات المجتمع (مشغولات يدوية-ورش تشغيل- مشروعات تربية ماشية-مشروعات تعبئة وتغليف نباتات طبية وعطرية عالية الجودة - ومشروعات إعادة التدوير للمخلفات المختلفة لنفع المجتمع والبيئة -...) وأن يراعى أن يكون المشروع يخدم خطة التنمية بالمحافظة علي ألا يكون من ضمن المشروعات المدرجة في الخطة الخمسية لها مع ضرورة التزام الجمعيات المتقدمة باستيفاء المستندات المطلوبة.





هذا وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم للحصول على المنح المخصصة لجمعيات تنمية المجتمعات المحلية وأكدت عثمان ضرورة التزام الجمعيات المتقدمة باستيفاء المستندات المطلوبة حيث تتضمن صورة من لائحة النظام الأساسي، ومن قرار الحصول علي صفة النفع العام، وقرار الإشهار، وتقرير فني ومالي معتمد من المديرية، بالإضافة لآخر حساب بنك للجمعية، ميزانيتين للجمعية توضح المشروعات، قرار من مجلس الإدارة بالموافقة علي طلب الدعم للنشاط، وإقرار من مجلس الإدارة بسداد 10% علي الأقل من قيمة شراء المعدات المطلوبة للمشروع، وأن يتم فتح حساب خاص بالمشروع بعد استلامه مباشرة.