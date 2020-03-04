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برلمان

حسين أبو جاد يشيد بانحياز غادة والى تجاه قضايا دول القارة السمراء

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:19 م
الدكتورة غادة والى
الدكتورة غادة والى
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فريدة محمد
وجه النائب حسين أبو جاد عضو ، مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن ، التحية والتقدير للدكتورة غادة ،والى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، على تصريحاتها المهمة، والتى أكدت فيها أن افريقيا تستحق الأفضل وتأكيد التزامها بجعل صوت أفريقيا مسموعا وأنها تفخر لكونها أول امرأة وأول افريقية تتولى منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات مشيدا بانحياز الدكتور غادة والى لقضايا دول القارة السمراء.

وقال " أبو جاد " فى بيان له أصدره اليوم، إن تأكيد الدكتورة غادة والى، أن أفريقيا تستحق أكثر وأنها سوف تبذل المزيد من أجل أفريقيا ، وأنها ملتزمة بأن يكون صوت إفريقيا مسموعًا في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وأنها فخورة بكونها المرأة الأولى والأفريقية الأولى التي ترأس مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات، إنما هو دليل قاطع على أن أفريقيا سوف تحظى باهتمام اممى كبير من الدكتورة غادة والى.

وأعرب النائب حسين أبو جاد عن سعادته الغامرة بتولى المصرية الأفريقية والعربية الدكتورة غادة والى لهذا المنصب الأممى الكبير معربا عن ثقته التامة فى أنها سوف تحقق نجاحات كبيرة لصالح مصر والدول الأفريقية والعربية.

تجدر الإشارة إلى ان الدكتورة غادة والى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات تعيش حالة من النشاط حيث التقت أحد أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي إلى المنظمات الدولية فى فيينا، وذلك بحسب ما نشر حساب الوفد الأوروبي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" كما نشرت الدكتورة غادة والى نشرت صورة تجمعها بالممثلة الدائمة بالأمم المتحدة السويديية ميكايلا كوملين وعلقت "من أجل النساء .. من أجل العدالة .. من أجل حقوق الإنسان .. مع الممثل السويدية الدائمة بالأمم المتحدة ميكايلا كوملين جرانيت لتعزيز الشراكة التي تحظى بتقدير كبير .. هي بطلة المساواة بين الجنسين".
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