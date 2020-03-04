حسين أبو جاد يشيد بانحياز غادة والى تجاه قضايا دول القارة السمراء

وجه النائب حسين أبو جاد عضو ، مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن ، التحية والتقدير للدكتورة غادة ،والى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، على تصريحاتها المهمة، والتى أكدت فيها أن افريقيا تستحق الأفضل وتأكيد التزامها بجعل صوت أفريقيا مسموعا وأنها تفخر لكونها أول امرأة وأول افريقية تتولى منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات مشيدا بانحياز الدكتور غادة والى لقضايا دول القارة السمراء.





وقال " أبو جاد " فى بيان له أصدره اليوم، إن تأكيد الدكتورة غادة والى، أن أفريقيا تستحق أكثر وأنها سوف تبذل المزيد من أجل أفريقيا ، وأنها ملتزمة بأن يكون صوت إفريقيا مسموعًا في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وأنها فخورة بكونها المرأة الأولى والأفريقية الأولى التي ترأس مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات، إنما هو دليل قاطع على أن أفريقيا سوف تحظى باهتمام اممى كبير من الدكتورة غادة والى.





وأعرب النائب حسين أبو جاد عن سعادته الغامرة بتولى المصرية الأفريقية والعربية الدكتورة غادة والى لهذا المنصب الأممى الكبير معربا عن ثقته التامة فى أنها سوف تحقق نجاحات كبيرة لصالح مصر والدول الأفريقية والعربية.



