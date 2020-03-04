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ثقافة

"القروش الثلاثة" على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروضها المسرحية لهذا العام بفرع ثقافة الشرقية من خلال خطة الإدارة المركزية للشئون الفنية، حيث استقبل مسرح قصر ثقافة الزقازيق العرض المسرحي "القروش الثلاثة" تأليف بريخت، إخراج محمد صابر أحمد، أشعار أحمد سامي خاطر، ألحان توفيق فودة، ديكور سمير زيدان، ملابس حسام عبد الحميد، إضاءة عز حلمي وعمر وفيق، ترجمة د. عبد الرحمن بدوى، مخرج منفذ رمضان جميل.

وبحسب بيان، الأربعاء، تدور الأحداث حول مجموعة من الأفكار والأطروحات التي كان يعتنقها بريخت، أهمها حالة الشر التي انتشرت بين البشر كنتاج لعدة تغيرات اجتماعية واقتصادية فى ذلك الوقت، وكمردود للفهم الخاطئ لمصطلح المدينة التي تحولت من النقيض إلى النقيض، فهي بدلا من أن تساعد الإنسان على أن يعيش حياة أفضل تجعله يسحق أمام شراستها وقسوتها وما تخلفه من صراع تتجاوز فكرة قوت يومه إلى صراعه على البقاء، ويتجسد ذلك من خلال الصراع بين مجموعة من اللصوص بقيادة ماكهيث ومجموعة من الشحاذين بقيادة بيتشام، والسبب فى هذا الصراع قصة حب تنتهي بالزواج بين ماكهيث زير النساء وبين بولي ابنه بيتشام الذي يرفض تلك العلاقة ويحاربها بكل الوسائل، وكما هو معتاد فى معظم أعمال بريخت يدور الصراع فى إطار كوميدي ساخر بعيد عن المأساوية. 

العرض بطولة حسام محي، دينا عتاب، محمد حسنى، وليد نبيل، معتز الحلفاوي، مروة عبد الرازق، محمد سلامه الشيخ، أميرة حاتم، نارين فايز، سهر عثمان، أدهم ياسر، عماد حمدي، عمر ممدوح، عبد الرحيم رضا، محمد عصام، محمود سمير، محمد بلال، أحمد عباس، أحمد الشحات، أحمد شلبي، آلاء رمزي، عاطف فوزى، مصطفي سامي، رحيم العشري، ريم، أحمد السيد، أحمد عبد الله، محمد رفاعي، محمد معجزة.
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