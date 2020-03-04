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محافظات

منطقة منعدمة الخدمات.. شاهد كيف تحولت السواني بمطروح إلى منطقة حضارية نموذجية.. صور

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:30 م
منطقة السواني بمطروح
منطقة السواني بمطروح
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ايمن محمود
منطقة السواني أحد المناطق السكنية بمدينة مرسى مطروح  والتي عانت من نقص الخدمات بها علي الرغم وقوعها داخل كردون محافظة مطروح.

وظل أهالي تلك المناطق لفترات يطالبون بتدخل الجهاز التنفيذي  لتوصيل الخدمات لهم وخلال العام الحالي وضعت محافظة مطروح بالتعاون ومجلس مدينة مرسى مطروح لجعل تلك المنطقة منطقة حضارية.

ويقول اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسي مطروح أنه تم البدء في  أعمال الرصف بشوارع منطقة السوانى بإجمالي أطوال 14 كيلو متر لتتحول شوارع السواني بعد ربطها بشوارع المحطة وعلم الروم والإمام مالك لمنطقة حضارية ومحور مرورى جديد  بالإضافة الى تيسير الوصول الى المقابر بالناحية الشرقية لخط السكة الحديد.

وأضاف المعداوى بأنه تم الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمنطقة السواني بنسبة 100 % بمسطحات 4500 م2 وتركيب بلدروات بنسبة 100 % بإجمالي 1000 م2 وكذلك الانتهاء من أعمال التدبيش والتكاسي لـحرم السكة الحديد بنسبة تنفيذ 95 % بإجمالي 2600 م2 مع عمل سلالم بالرخام.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح بانه تم تحويل الكهرباء بمنطقة السواني من هوائي الي أرضى وزرع 40 عامود جديد بالإضافة الي الانتهاء من غرفة محول الكهرباء للقضاء علي ضعف التيار الكهربائي التي كان يعاني منه سكان المنطقة .بعد الانتهاء من مد مشروعات البنية بعد الانتهاء من تو صيل الغاز  الطبيعي.

وأكد رئيس المدينة على استمرار اعمال تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة الأفراد بالشوارع الضيقة بنسبة تنفيذ 40 % وجار العمل في تركيب الانترلوك لباقي الشوارع.

وأوضح  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه يتابع ميدانيا كافة الأعمال لمشروعات البنية التحتية التي تخدم المواطنين كأولوية أولى وحرصه الشديد على التوجيه بإزالة كافة المعوقات وتسهيل الإجراءات لسرعة الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة.
منطقة منعدمة الخدمات.. شاهد كيف تحولت السواني بمطروح إلى منطقة حضارية نموذجية.. صور
منطقة منعدمة الخدمات.. شاهد كيف تحولت السواني بمطروح إلى منطقة حضارية نموذجية.. صور
منطقة منعدمة الخدمات.. شاهد كيف تحولت السواني بمطروح إلى منطقة حضارية نموذجية.. صور
منطقة منعدمة الخدمات.. شاهد كيف تحولت السواني بمطروح إلى منطقة حضارية نموذجية.. صور
منطقة منعدمة الخدمات.. شاهد كيف تحولت السواني بمطروح إلى منطقة حضارية نموذجية.. صور
منطقة منعدمة الخدمات.. شاهد كيف تحولت السواني بمطروح إلى منطقة حضارية نموذجية.. صور
منطقة منعدمة الخدمات.. شاهد كيف تحولت السواني بمطروح إلى منطقة حضارية نموذجية.. صور
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