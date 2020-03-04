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أخبار البلد

سعفان: الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من أولويات الدولة.. وبدء تدريبهم علي الحاسب الآلي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:19 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية تضع على عاتقها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى جعل 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم الاهتمام بهم فى شتى القطاعات والمجالات من خلال برامج تؤهلهم للتعايش والاندماج مع المجتمع، فضلا عن دمجهم فى سوق العمل إيمانا بالقدرات الخاصة، والطاقة الكامنة داخل هذه الفئة بالمجتمع.


وأعطي الوزير تعليماته لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بإجراء وتنظيم دورات تدريبية لأصحاب الهمم للتدريب من أجل التشغيل.


وفى هذا الإطار بدأت مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد  وقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية لتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة من ذوى الهمم  على مهنة الحاسب الآلى، وبدأت في تلقي طلبات الراغبين فى التدريب على الحاسب الآلى لمدة شهر ونصف بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بمدينة الخارجة.


وقال أحمد حسين محمد طليب مدير المديرية : إن المتدرب  يحصل على شهادة اجتياز التدريب من المنطقة الجنوبية العسكرية، مشيرا إلي أنه في نفس الوقت بدأت الدورة التدريبية على مهنة صيانة التليفون المحمول، وذلك ضمن المهن التى أعلن عنها وزير القوى العاملة لتدريب الشباب من الجنسين على مهن غير تقليدية يحتاجها سوق العمل.


وأضاف مدير المديرية إلي بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لـ 15 متدربة من الفتيات.

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