تداول 523 شاحنة و37 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تداول 523 شاحنة و37 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة "بوسيدون إكسبريس"، وعلى متنها 75 شاحنة و4 سيارات.





بينما تغادر 3 سفن وهى "أمانة، الحرية 2، عزيز إكسبريس"، وعلى متنها 104 شاحنات و13 سيارة، فيما استقبل الميناء أمس، الثلاثاء، السفينتين "أمانة وعزيز اكسبريس"، وعلى متنهما 121 شاحنة و12 سيارة، وغادرت السفينة "بوسيدون إكسبريس" وعلى متنها 104 شاحنات و3 سيارات.



