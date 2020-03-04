حوادث وضحايا فى يوم.. سائق يقتل زميله ببشاعة في بنها...عاطل يمزق جسد شقيقته في القليوبية.. سقوط 3 أشخاص من فوق المنازل

-مصرع عامل وطفلين في حوادث متفرقة بسوهاج

-سائق يقتل زميله ببشاعة في بنها





شهد اليوم الأربعاء 4 مارس 2020 عدة حوادث بشعة فى مختلف محافظات الجمهورية نرصدها فى التقرير التالى ...

مزق سائق جسد زميله بالمطواة في مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب تم نقل المصاب إلى المستشفى وضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتلقى مأمور مركز شرطة بنها من مستشفي بنها الجامعي بوصول أحمد ع ع " 28 سنة سائق ومقيم قرية فرسيس - دائرة المركز مصاب ( جرح طعني بالجانب الأيسر من الصدر وجرح قطعي بالرأس )





وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب إتهم مصطفي ع م " باحداث اصابته بسبب الخلاف بينهما علي أولوية تحميل الركاب وحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها المتهم عليه بالضرب محدثًا إصابته بسلاح أبيض " مطواه ".





تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم عبارة عن " مطواه " تم التحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق.









كما شهدت مراكز دار السلام، والبلينا، وساقلتة بسوهاج 3 حوادث لسقوط من فوق المنازل ومن على درجات السلم، أسفرت عن مصرع عامل وطفلين.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلتة يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "محمد. ا"، 72 عاما، عامل، مقيم بناحية الجلاوية "جثة هامدة" إثر سقوطه من علو.





وبسؤال نجله "محمود. م"، 35 عاما، عامل، قرر أنه أثناء قيام والده برفع كمية من البوص أعلى سطح حوش ملحق بمنزله، اختل توازنه وسقط أرضًا، مما أدى لوفاته ونفى الشبهة الجنائية.





بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية "نتيجة نزيف داخلي ولا توجد شبهة جنائية".





ووردت إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "جسكا. ا"، عامين، وتقيم بناحية برديس "جثة هامدة"، إثر سقوط من علو.





بالانتقال والفحص وسؤال والدها "أشرف. و"، 40 عاما، عامل، قرر أنه أثناء لهو ابنته على سلم المنزل بالطابق الأول، انزلقت قدماها وسقطت أرضًا مما أدى لوفاتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.





بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة السقوط من علو، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.





ووردت إشارة من المستشفى المركزي بدار السلام بوصول "أحمد. س"، ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة" إثر سقوط من علو، بالانتقال والفحص وسؤال والده "ياسر. ا"، 34 عاما، عامل، قرر أنه أثناء لهو نجله المذكور على سلم المنزل، انزلقت قدماه وسقط أرضًا، مما أدى لوفاته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.





حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.





فيما مزق عاطل جسد شقيقته بالسلاح فى مشاجرة بينهما لقيامها بالزواج بدون علمه بالخانكة تم نقل المصابة إلى المستشفى وضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتلقى مأمور قسم شرطة الخانكة بلاغا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابة بشارع حسن المنايلى دائرة القسم.





وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طــــرف أول رشاد خ ر 34 سنة عاطل ومقيم شارع حسن المنايلى – دائرة القسم وطـرف ثان شقيقة الأول سهير خ ر ربة منزل ومقيمة ذات العنوان مصابة بجرح طعني شبه نافذ بالصدر وجروح سطحية بالكتف وتم نقلها لمستشفى السلام العام وحجزها للعلاج.





وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب قيام الثانيه بالزواج دون علمه تطورت لمشاجرة قام خلالها الأول بالتعدي على شقيقته بالضرب بسلاح أبيض ( سكين ) محدثًا إصابتها.





تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المبين وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليه وتولت النيابة التحقيق.



