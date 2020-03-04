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برلمان

أمين مستقبل وطن بالمنيا: الدولة تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات..صور

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:21 م
أمين حزب مستقبل وطن
أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا:الدولة تسعى جاهدة لجذب الاستثمار
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ايمن رياض

أعلن عمرو غلاب أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا ونائب دائرة مركز ملوى أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب وإقامة المصانع العملاقة التى تساعد فى زيادة معدلات التنمية كما تقوم الحكومة بجهود كبيرة من اجل تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة وزيادة حجم التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب.


وأضاف أن الدولة تشجع الاستثمار والمستثمرين وخاصتا مع الجانب الامارتى حيث بدأ العمل بمشروع إنشاء مصنع القناة لبنجر السكر بمركز ملوى.


وسيساهم المصنع  في تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية عبر توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها.


أكد غلاب أن هناك خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات بمناطق المحافظة المختلفة، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين، لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم المشروعات لتعظيم الاستفادة من مواردها.


وأوضح امين حزب مستقبل وطن بالمنيا انه تفقد مشروع مصنع القناة لبنجر السكر بمركز ملوى رفقة المحافظ اللواء اسامه القاضى والمهندس جمال الغرير رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية والمهندس اسلام سامي العضو المنتدب لشركة القناة للسكر خلال اليومين الماضيين لمتابعة العملية الانشائية للمشروع، والتأكد ان مراحل الانشاءات تمر وفقا للخطة الزمنية المحددة للانتهاء من أعمال الانشاء .

واضاف غلاب ان المحافظ تابع توصيل المرافق من المياه والكهرباء وتمهيد الطرق لدعم وتشجيع المستثمرين لإقامة العديد من المشروعات بالمحافظة، والعمل على دفع عجلة الإنتاج لتلك المشروعات ذات العائد الاقتصادي الكبير.


واشار امين حزب مستقبل وطن بالمنيا ان المحافظ اللواء اسامه القاضى شدد على دعم المشروعات التنموية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لنجاح تلك المشروعات التي تساهم في النهوض الاقتصادي للدولة، لافتا ان هذا المشروع يعتبر أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيوفر دعمًا قويًا لأراضي الصحراء المطورة حديثًا بغرض الزراعة في مشروع الـ1.5 مليون فدان، مما يعود بالنفع على أهالي المحافظة من زيادة حجم التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب.

 

وأضاف غلاب ان الأجهزة التنفيذية ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ملوي والإدارة العامة لأملاك الدولة وإدارة الاستثمار بالمحافظة ستقوم بإزالة اية معوقات للمشروع وإنجاز كافة الاجراءات الخاصة بتوجيهات من المحافظ لإقامة أول مشروع استثمارى متكامل، بغرض استصلاح الأراضي والزراعة باستثمارات تقدر بحوالي مليار دولار.

واضاف امين مستقبل وطن بالمنيا أن المشروع يعد أحد المشروعات القومية وأول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيوفر دعمًا قويًا لأراضي الصحراء المطورة حديثًا بغرض الزراعة فى مشروع 1.5 مليون فدان الذى أطلقه رئيس الجمهورية.

كما سيساهم في تلبية احتياجات السوق المصري ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية عبر توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها، لافتا إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة  وغير مباشرة للآلاف من أبناء محافظة المنيا .

 

واوضح عمرو غلاب أن مصر تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز، وكذلك عدد السكان المتزايد، مشيرا إلى أن مشروع الشركة في مصر يعد أكبر مصانع السكر فى إفريقيا والشرق الأوسط، لافتا إلى أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري وإصدار قانون الاستثمار الجديد أدى إلى إبرام الاتفاق الأخير، حيث أصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمارات

وقال ان العضو المنتدب للشركة استعرض القوة الإنتاجية الفعلية للمشروع والمساحة المستصلحة من الأراضي التي تتضمن استصلاح 181 الف فدان، وسيكون المشروع قادراُ على تكرير 900 الف طن من السكر الخام في غير مواسم الحصاد، ويقوم بتوفير 200 الف فرصة عمل للشباب في مجال الإنتاج والاستصلاح.

أمين مستقبل وطن بالمنيا: الدولة تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات..صور
أمين مستقبل وطن بالمنيا: الدولة تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات..صور
أمين مستقبل وطن بالمنيا: الدولة تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات..صور
أمين مستقبل وطن بالمنيا: الدولة تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات..صور
أمين مستقبل وطن بالمنيا: الدولة تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات..صور
أمين مستقبل وطن بالمنيا: الدولة تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات..صور
أمين مستقبل وطن بالمنيا: الدولة تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات..صور
أمين مستقبل وطن بالمنيا: الدولة تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات..صور
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