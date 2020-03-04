مدرب منتخب مصر للناشئات: مجموعتنا تضم أقوي المنتخبات في العالم

وقع منتخب مصر لكرة السلة ناشئات تحت 17 سنة في المجموعة الاولي من بطولة كأس العالم التي تستضيفها رونيا خلال الفترة من 15 وحتى 23 اغسطس القادم.





وقال علي هاشم المدير الفني لمنتخب مصر ناشئات تحت 17 سنة : مجموعتنا في كأس العالم قوية حيث تضم ثاني قارة اوروبا وثاني قارة امريكا وثالث قارة اسيا وسنستعد لهم بكل قوة .





وأضاف هاشم في تصريحات صحفية : نقيم معسكر لمدة يومين بشكل اسبوعي حتي 25 ابريل المقبل وهو موعد اول معسكر للمنتخب بعد انتهاء بطولة الجمهورية ولدينا بطولة ودية في شهر يوليو المقبل بفرنسا وستكون اعداد قوي قبل بطولة كأس العالم ..





وأوضح : الجهاز الفني سيجتمع اليوم لتحديد 25 لاعبة من اجل ارسال القائمة الاولية للاتحاد الدولى خلال الساعات المقبلة وفقا للوائح .



