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برلمان

رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:22 م
اجتماع لجنة الإعلام
اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بحضور أبو العينين
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فريدة محمد و ماجدة بدوى عدسة خالد مشعل
أكدت أميرة سالم رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري أن هناك خطة لتطوير القطاع  وأنه قادر على المنافسة لما لديه من بنية تحتية،  موضحة أن التطوير يحتاج أن يتبعه صيانة لكافة التكنولوجيا بما يساعد  على أن يقوم القطاع بدوره.

وقالت إنه تم تنفيذ بعض محاور هذا التطوير ويتبقى الجزء الآخر والتطوير يتطلب مزيدا من الإبهار، وهذا يحتاج لتمويل ودعم مادي. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بحضور النائب محمد أبو العينين عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والتي تناقش ٣ طلبات إحاطة مقدمة من النائب جمال كوش بشأن إنشاء قناة إخبارية عالمية و عمل غير المؤهلين بالإعلام وخطة الحكومة لمواجهة فيديوهات التحريض اليومية.

وأكدت أميرة سالم أن الدولة لديها قنوات إخبارية عريقة وتعمل منذ أكثر من 22 سنةً رغم ما تواجهه من أزمات مالية طاحنة، متوقعة أن يتضمن  طلب الإحاطة عملية تطوير قناة النيل للأخبار أقدم قناة إخبارية في الوطن العربي، لا أن يطالب إنشاء قناة جديدة، وقاطعها النائب محمد شعبان أنه لا يجوز انتقاد طلب إحاطة في البرلمان، مما دفعها للاعتذار.

واستكملت أميرة سالم قائلة إن قناة النيل بها العديد من الكوادر البشرية المميزة وأنه جار تطوير القناة بالإمكانات المتاحة، ولكن هذا التطوير يحتاج كاميرات HD واستديوهات معدة على مستوى عال ونحن نفتقد الدعم المالي وليس لدينا ما لدى القنوات الخاصة ولكن هناك ربطا مع هذه القنوات عند إذاعة إحداث داخلية مثلما حدث في جنازة الرئيس الأسبق.

وردا على سؤال النائب يوسف القعيد عن خريطة الإرسال واللغات المستخدمة في القنوات الإخبارية قالت أميرة سالم ".. النيل  للأخبار قناة تتحدث العربية وهناك قناة النيل الدولية تعمل بالتوازي معها تتحدث الإنجليزية وتخاطب الجاليات الأجنبية داخل مصر، وان القناة تغطي منطقة القمر المصري نايل سات. 

وسأل النائب يوسف القعيد عن نسب المشاهدة  وردت عليه أميرة سالم قائلة إنه  يوجد للقناة قناة على موقع "يوتيوب" وقد وصلت نسب المتابعة إلي أكثر من 100 ألف متابع. 

واستنكر النائب نضال السعيد التأخر في عرض بعض الأخبار وقال أنا كنائب بالبرلمان أتابع قنوات إخبارية أخرى نظر للتأخر الشديد في عرض، مشيرا إلى أنه من الطبيعي جدًا أن تنقل  جميع القنوات عن التليفزيون المصري في الأحداث الداخلية.

وقالت إن القنوات الأجنبية تحصل على معلوماتها من التليفزيون المصري وأن ذلك ظهر أثناء تغطية خبر وفاة الرئيس الأسبق  محمد حسني مبارك.
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
رئيس الأخبار: خطة لتطوير القطاع.. والتليفزيون المصري قادر على المنافسة
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