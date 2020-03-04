لا وجود لحالات كورونا في المحافظات.. الصحة توضح حقيقة استقبال شرم الشيخ لسائحين من الصين.. وهكذا استعدت الأقصر لمنع انتشاره

نفى الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن وصول 140 سائحا صينيا، إلى مطار شرم الشيخ الدولي، من بينها حالات مصابة بفيروس كورونا.





وأكد أنه لا يوجد خطوط طيران بين مطار شرم الشيخ ومطارات الصين، علاوة على أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.





في سياق متصل، واصلت مديرية صحة جنوب سيناء رفع درجة الاستعدادات القصوى بالحجر الصحي في جميع المنافذ والمطارات على مستوى المحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع السياح القادمين لجنوب سيناء من كل دول العالم.





وطالبت صحة جنوب سيناء المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من المصادر الرسمية وتوخي الدقة والحذر في مثل هذه الشائعات، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشاعة الخوف بين المواطنين.





كانت صحة جنوب سيناء رفعت حالة الاستعداد القصوى، ووفرت أطباءً لفحص القادمين عبر الموانئ والمطارات والمنافذ وكروت متابعة للسياح، علاوة على تنظيم ندوات في الفنادق والمنتجعات السياحية للتعريف بفيروس كورونا .