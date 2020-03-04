لا وجود لحالات كورونا في المحافظات.. الصحة توضح حقيقة استقبال شرم الشيخ لسائحين من الصين.. وهكذا استعدت الأقصر لمنع انتشاره

- حقيقة اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا بالحجر الصحي في السويس
- الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات
نفى الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن وصول 140 سائحا صينيا، إلى مطار شرم الشيخ الدولي، من بينها حالات مصابة بفيروس كورونا.
وأكد أنه لا يوجد خطوط طيران بين مطار شرم الشيخ ومطارات الصين، علاوة على أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.
في سياق متصل، واصلت مديرية صحة جنوب سيناء رفع درجة الاستعدادات القصوى بالحجر الصحي في جميع المنافذ والمطارات على مستوى المحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع السياح القادمين لجنوب سيناء من كل دول العالم.
وطالبت صحة جنوب سيناء المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من المصادر الرسمية وتوخي الدقة والحذر في مثل هذه الشائعات، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشاعة الخوف بين المواطنين.
كانت صحة جنوب سيناء رفعت حالة الاستعداد القصوى، ووفرت أطباءً لفحص القادمين عبر الموانئ والمطارات والمنافذ وكروت متابعة للسياح، علاوة على تنظيم ندوات في الفنادق والمنتجعات السياحية للتعريف بفيروس كورونا .
في سياق متصل، ترددت العديد من الشائعات اليوم، الأربعاء، عن وجود حالات كورونا بالحجر الصحى بالسويس ومستشفى الحميات، وبالفحص أكدت مديرية الصحة بالسويس خلو المحافظة من حالات مشتبهة بفيروس الكورونا المستجد أو حالات مؤكدة.
وكلف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، فريقا من الطب الوقائى بالمديرية برئاسة الدكتور آسر البنا، مدير الطب الوقائى، بالتوجه للحجر الصحى بالسويس ومستشفى الحميات، وتم توقيع الكشف الطبى للحالات، وتبين عدم مطابقتها لتعريف الحالة المشتبه فيها بـ كورونا طبقًا لما ورد من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.
وأهابت مديرية الصحة بالسويس بالمواطنين تحرى الدقة وعدم إثارة الذعر وترديد الشائعات، والعلم أنه عند ظهور أى حالة سيتم الإعلان عنها بشفافية ومصداقية تامة.
ونصحت مديرية الصحة بالسويس بالالتزام الكامل بطرق الوقاية والحفاظ على الصحة العامة ورفع مناعة الجسم لمقاومة جميع الفيروسات.
على مدار أسابيع لم تتوقف حالة الحذر بين دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي أصبح يهدد الكثير من دول العالم بعدما وصل إلى العديد منها، حتى كانت مصر واحدة من بين الدول الأكثر حذرا في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع وصول فيروس كورونا، من خلال العديد من الإجراءات في مختلف أنحاء الدولة من شرقها لغربها، ومن أقصاها لأدناها.
الإجراءات التي تتخذها الدولة، بداية من تخصيص حجر صحي بمستشفى النجيلة بمحافظة مطروح، لعزل أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وتخصيصه فندقا لقضاء فترة نقاهة أو ترفيه، حتى كانت محافظة الأقصر على موعد لمثل تلك الإجراءات لتكون محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها على أهبة الاستعداد.
محافظة الأقصر التي تقع في أقصى جنوب صعيد مصر، كثفت استعداداتها خلال الأسابيع الماضية للتصدي لفيروس كورونا، وفقا لما أكده الدكتور معمر عبد الهادي، مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف، من خلال تجهيز ثلاث سيارات إسعاف تنتشر فى أنحاء مدينة الأقصر وهى سيارات ذاتية التعقيم مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بأي فيروس معد.
السيارات التي جهزها مرفق الإسعاف بجنوب الصعيد، كثفت تجهيزاتها لتصبح السيارة معقمة ذاتيا وتوجد بها وحدة رعاية مركزة ومجهزة بجميع الأجهزة الوقائية والتى تشمل الزى الطبي المعقم شامل الأقنعة والقفزات وغطاء الرأس، وهى الإجراءات ذاتها التي اتخذتها مديرية الصحة بالأقصر للتعامل مع أي حالات اشتباه فى إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.
وقال مصدر بالمديرية إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، وتم تجهيز مستشفى حميات الأقصر الذى يقع بمنطقة "الحبيل" ليستقبل حالات العزل عند الاشتباه فى أي مصاب، وتم تشديد الرقابة على إجراءات الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولى، وفحص جميع الركاب لمنع دخول أى شخص مصاب من دخول الأقصر.
وأكد المصدر خلو المحافظة بالكامل من حالات اشتباه بفيروس "كورونا" الجديد، مشيرا إلى أنه عند الإبلاغ بأى حالة اشتباه بالإصابة يتم إخطار وزارة الصحة التى تقوم بدورها بإبلاغ منظمة الصحة العالمية.