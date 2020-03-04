رئيس اتحاد الكاراتيه التقليدي يشارك في المؤتمر العربي للرياضة والقانون

وكان المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، افتتح أمس الثلاثاء، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، فعاليات المؤتمر العربي للرياضة والقانون، تحت عنوان "إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم".

ويدور المؤتمر حول قانون الرياضة وإرساء مبادئ تسوية المنازعات الرياضية والذي يشهد محاضرات متنوعة لعدد من رموز القضاء والقانون المصري.

كما يشهد المؤتمر اليوم مناقشة بعض القضايا التي تتعلق بالتحكيم الرياضي مثل المنشطات وعقود اللاعبين والاحتراف وإنشاء شركات المساهمة الرياضية في المجال الرياضي.





وحضر افتتاح المؤتمر الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وناصر النبلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية واللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكاراتية، والمستشار محمد الدمرداش رئيس مجلس ادارة نادي الزهور، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية ورجال القانون.





ومن المنتظر أن تختتم غدا الخميس فالعليات المؤتمر بمقر اللجنة الأوليمبية وبزيارة لمتحف اللجنة الأولمبية المصرية ومركز التسوية والمنازعات الرياضية وعرض تطبيقات عملية في قضايا التحكيم الرياضي.