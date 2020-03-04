صدى البلد يرصد مهارات شيكابالا وبنشرقي باستاد رادس

رصدت "كاميرا صدي البلد"، وصلت مهارات بين شيكابالا وأشرف بنشرقي قبل انطلاق مران الزمالك برادس استعداد لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبلة بإياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتبادل شيكابالا وأشرف بنشرقي الكرات بطريقة مهارية ومتميزة للغاية وسط إعجاب كافة اللاعبين.
وتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لملعب رادس الفرعي وذلك لأداء أول مران له في تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكانت البعثة وصلت أمس ويتوجه الفريق حاليا لأداء مرانه الأول وسط حراسة أمنية مشددة لتأمين الفريق.
ونجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بالمباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.