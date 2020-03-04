متخصص في الكيمياء يطرح مبادرة الاستثمارات البشرية وبناء العقول الإبداعية

أطلق الدكتور أيمن نفادي، أستاذ الكيمياء والطاقة الحيوية والمختص في تنمية الموارد البشرية، مبادرة الاستثمارات البشرية وبناء العقول الإبداعية.





وقال "نفادي" خلال مشاركته العلمية والثقافية في المؤتمر الدولي الثامن للكيمياء والذي تنظمه جامعة القاهرة، إن المبادرة تهدف إلى تنمية المهارات الشخصية والفكرية والعملية لدى خريجي الجامعات.





وأشار إلى أن آليات المبادرة، تتحقق من خلال تطوير الذات وتحفيز الطاقات الإبداعية والتفكير الإيجابي "خارج الصندوق" لمواكبة التطورات السريعة في شتي مناحي الحياة.





وأوضح: "المبادرة ستوضح للطلاب أسس ومقومات التميز الشخصي، والتفوق الدراسي، والابتكار في البحث العلمي، وكيفية اختيار المهن والوظائف المناسبة والتي تلبي طموحاتهم واحتياجاتهم الشخصية .



