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محافظات

تحصين 93 ألف رأس ماشية ضد التهاب الجلد العقدي بالشرقية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال حملة التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي بمراكز وقرى المحافظة، والتى انطلقت في الأول من الشهر الماضي لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض التي تشكل تهديدًا لها وحفاظا عل صحة المواطنين.


من جانبه، أكد الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية تقوم بعمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية بأهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية إجراءات التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.


وقال إن الحملة شهدت إقبال كبير من المواطنين نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم مع التيسير الكبير على المواطنين بالانتقال إليهم سواء في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات (من بيت لبيت).


وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه تم  تحصين 93 ألفا و252 رأسا ضد التهاب الجلد العقدي ضد التهاب الجلد العقدي خلال الحملة.


وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة تستهدف الفحص الظاهري للحيوانات للتأكد من صحتها ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.


يذكر أن التهاب الجلد العقدي مرض جلدي فيروسي معدي خطير يصيب الأبقار، وينتقل بشكل أساسي عن طريق لدغ الحشرات، وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

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