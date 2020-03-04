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رياضة

التعاون السعودي يعلن غياب أميسي 10 أيام والسهلاوي يخضع للفحص

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلن نادي التعاون السعودي، أن سيدريك أميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، يعاني من إصابة في أربطة الركبة، وسيغيب عن التدريبات الجماعية عشرة أيام.

وذكر التعاون عبر تويتر: "أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب سيدريك أميسي على موضع إصابته عن وجود تمدد في الرباط الداخلي للركبة، يحتاج معه لبرنامج تقوية لمدة 10 أيام قبل العودة للتمارين الجماعية".

كذلك أعلن التعاون أنه يترقب نتائج الكشف الطبي على لاعبه محمد السهلاوي، موضحا أنه يحتاج  لمزيد من الفحوصات على إصابته في عضلة الفخذ الخلفية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتأهب فيه التعاون لمباراته المقررة أمام أبها يوم السبت المقبل في الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).

ويحتل التعاون المركز السابع في الدوري برصيد 29 نقطة حيث حقق ثمانية انتصارات مقابل سبع هزائم وخمسة تعادلات.
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