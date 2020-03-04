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تعليم

افتتاح المؤتمر الطلابي الخامس للأبحاث الطلابية بـ طب عين شمس

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:58 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
افتتح الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم، الأربعاء، المؤتمر الطلابي المتكامل الخامس للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية، والذي يقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وينظمه قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس، برئاسة الأستاذ الدكتور مها الجعفري، ويترأس المؤتمر الأستاذ الدكتور أماني مختار. 

وفي كلمته الافتتاحية أكد الأستاذ الدكتور أشرف عمر أهمية إطلاع الطلاب على الأبحاث المنشورة على بنك المعرفة المصري، لما له من أهمية في توفير أحدث الأبحاث على قواعد البيانات العالمية، لافتًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي وترعى بنك المعرفة بشكل كامل.

وذكر أن البحث العلمي هو أساس تغير المجتمعات نحو الأفضل، وأن المشاركة في المؤتمر من صغار الباحثين بمثابة خطوة على طريق البحث العلمي، فالاستثمار في العقول أساس تقدم المجتمعات، والهدف تخريج جيل من العلماء.

يستمر المؤتمر في الفترة من 4 إلى 7 من مارس الجاري ويشارك بالمؤتمر 20 كلية طب على مستوى الجمهورية، و87 بحثا طلابيا في مختلف التخصصات الطبية، كما يقدم عددا من المحاضرات حول أخلاقيات البحث العلمي وآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ورش عمل عن الانعاش الرئوي والإحصاء الطبي.

ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بعشرة أبحاث فائزة بعد خضوع جميع الأبحاث للتحكيم.
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