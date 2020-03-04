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حوادث

خلافات مالية.. يقتل صديقه بسكين وسط الشارع فى المنوفية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:52 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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محمد امين
 تملكه غضبه وسيطر عليه هواه حتى ترك نفسه فريسة ولقمة سهلة في يد شيطانه يتحكم فيه كيفما شاء حتى جعله يقتل صديقه وسط الشارع دون التفكير لحظة في عاقبة ما يفعله ولا التفكير في حرمة قتل النفس 

 واقعة مريرة استفاق عليها أهالي قرية سرسنا التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية حيث قام عاطل بقتل صديقه وسط الشارع بسكين بسبب خلافات مالية بينهما. 

 بدأت الواقعة بسماع أهالي قرية سرسنا صراخ واستغاثة من الشارع وارتفاع صوت المارة بالشارع ليخرج الجميع ليجدوا مشاجرة بالشارع بين صديقين بالقرية يعرف الجميع علاقتهما السوية ببعضهما وأنهم أصدقاء منذ زمن بعيد ولكن لم يستطع أحد التوصل لسر الخلاف الذي جعلا هذين الصديقين يتركان عقلهما للشيطان ليقفا في مشاجرة وسط الشارع. 

 وتجمع الأهالي سريعا لإنهاء المشاجرة الذي ظنها الجميع مشادة كلامية بين صديقين ولن تتعدى ذلك ليفاجأ الحاضرين بقيام المدعو أحمد. أ عاطل بإخراج سكين من طيات ملابسه وطعن صديقه حمدي صاحب ال 47 عاما في وسط ذهول وصدمة جميع الحاضرين ليسقط أرضا والدماء تغرق ملابسه وسط محاولات الحاضرين لإيقاف نزيف الدماء وإنقاذ حياته ولكن المحاولات جميعها باءت بالفشل لتفارق روحه الحياة وسط صراخ المحيطين واستغاثاتهم بطبيب لإنقاذ حياته. 

 ثم يفاجأ الجميع بهروب الجاني من مكان الواقعة كأنه مجرم اعتاد أعمال القتل وسط صدمة وذهول من جميع الحاضرين. 


تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية ، إخطارًا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، من العثور على جثة " حمدى.أ " حلوانى 47 عاما ، مصاب بطعنة نافذة فى البطن والتى أودت بحياته .


وتوصلت التحريات للقاتل وتم إلقاء القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة. 

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