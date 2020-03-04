افتتاح المؤتمر العلمي الطلابي الثالث لعلم الأنسجة وبيولوجيا الخلية بجامعة جنوب الوادى

افتتح الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، المؤتمر العلمي الطلابي الثالث لعلم الأنسجة وبيولوجيا الخلية والذى تنظمه كلية الطب البيطري بالجامعة فى الفترة من ٤ - ٥ مارس 2020.





تفقد رئيس الجامعة، معرض المجسمات العلمية لطلاب كليات القطاع الطبى والذى أقيم على هامش المؤتمر، بحضور الدكتور محمد أبوالفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد عكاوى- نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد وائل عبد العظيم- عميد كلية الطب البيطرى و رئيس المؤتمر.





أكد الدكتور رئيس الجامعة، أهمية مثل هذه المؤتمرات التى تساهم فى تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار لدي طلاب الجامعة، والتى تُعد باحثًا من بداية الطريق وهذا كله يضيف إلى رصيد الجامعة، مضيفًا بأن أنشطة الجامعة تضيف وتدعم وتكمل شخصية الطالب الجامعى، والجامعة دائمًا تحث الطالب على المشاركة فيها.





وأعرب الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بمعرض النماذج العلمية الذى أقيم على هامش المؤتمر لطلاب كليات القطاع الطبى، ومشيدًا بكلية الطب البيطرى وأداء أساتذتها وطلابها مؤكدًا أنها كلية رائدة ومتميزة.





وأكد الدكتور أحمد عكاوى-نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن هذه المؤتمرات تساعد على البناء والإنتاج وعمل قيمة مضافة مشيدًا بإبداعات طلاب جامعة جنوب الوادى الذين استفادوا من الخامات المحلية بتحويلها إلى نماذج علمية، موصيًا طلاب الجامعة ببذل كل ما فى وسعهم من أجل وطنهم و جامعتهم.





وقدم الدكتور محمد وائل عبد العظيم- عميد كلية الطب البيطرى شكره لرئيس الجامعة على دعمه المستمر للكلية، مؤكدًا حرص الكلية على إقامة هذا المؤتمر سنويًا الذى يقدم باحثين متميزين من الطلاب.





وقال الدكتور ياسر عبد الجليل- وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر، إن عدد المشاركين فى هذا المؤتمر 120 مشاركا من كليات القطاع الطبى ويعدون نواة لـ 120 باحثا فى المستقبل القريب.



