دورات جديدة حول التقييم الوظيفي وأهدافه للعاملين بجامعة المنوفية

عقد مركز الدراسات الإسترايتيجة وإعداد القادة بجامعة المنوفية دورات جديدة للعاملين حول تقييم الأداء الوظيفي وأهدافه وتقييم الأداء والذي يعد نظام شامل يتم بموجبه تقدير جهود العاملين بشكل منصف وعادل لتجري مكافأتهم بقدر مايعملون وذلك إستنادآ لعناصر ومعدلات قياسيه يتم مقارنة أدائهم بها لتحديد مستوى كفائتهم بالعمل.





أكد الدكتور هيثم زينهم مدرس بكلية الآداب مدرب دولي معتمد بأن هناك أهداف للتقييم الوظيفي ومنها تشجيع الأفراد علي تحسين أدائهم للحصول علي تقارير ممتازه، الإلمام بنواحي الضعف والقصور في أداء العاملين ومن ثم تحديد الطريقة الخاصه لعلاج وتحسين الاداء، الإحساس بالعداله والمساواه بين العاملين نتيجه الموضوعية في إستخدام معايير ومقاييس واضحه ومساعده منظمة العمل في وضع معدلات إدارة معيارية دقيقة.





كما تناول الدكتور هيثم ميمون المدرب الدولي المعتمد وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث الخطوات العملية لتقييم الأداء الوظيفي والتي تشمل تحديد المتطلبات والأهداف الخاصة بتقييم الأداء الوظيفي، وتوفير التدريب المناسب للمشرفين علي تقييم الأداء الوظيفي، أختيار الطريقة المناسبة لتنفيذ تقييم الأداء الوظيفي ومناقشة كافة النتائج الخاصة في تقييم الأداء الوظيفي مع الموظفين.





وفي سياق متصل .. تناول الدكتور إكرامي جمال المدرب الدولي المعتمد والمدرس بكلية التجارة دورة تدريبية حول قياس كفاءة العاملين وإعداد التقارير وعوامل الأداء وخصائي الشخصية وإتباع التعليمات، إلى جانب إستيفاء الشروط التي ينبغي عليها كتابة التقارير المنهنية.





تمت الفاعليات تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة، وإشراف الدكتور احمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد عبد القوي المشرف العام علي مركز الدراسات الإستراتيجية والدكتور أحمد صابر صقر المشرف علي إدارة التدريب والدكتور محمد سعيد فرج المشرف علي إدارة الإستشارات والبحوث وهدى عبد السلام المدير العام لمركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة وميرال الجاويش مدير إدارة التدريب.