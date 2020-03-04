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حوادث

محافظ أسوان يشكل لجنة فنية للوقوف على الأسباب الفعلية وراء واقعة اشتباه اختناق لعدد 27 طالبة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:50 م
إختناق
إختناق
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شاذلى عبد الفتاح

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسباب الفعلية وراء واقعة حدوث حالات اشتباه اختناق لعدد 27 من طالبات 3 مدارس بمنطقة المحمودية والعرض الفورى على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاحترازية لعدم تكرار ذلك.

جاء هذا عقب إبلاغ محافظ أسوان بالواقعة والذى قام بتكليف كل من الدكتورة غادة يحيى والدكتور أحمد شعبان نائبى المحافظ بالتوجه لمكان الواقعة والإطمئنان على الحالات المصابة بالاختناقات.

حيث توجهت الدكتورة غادة يحيى إلى مستشفى أسوان الجامعى للتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهذه الحالات  بجانب توفير كافة الأدوية والمستلزمات الصحية اللازمة ، واطمأنت نائب المحافظ من الأطباء المشرفين على علاجهم والذين أكدوا على أن حالتهم مستقرة ومطمئنة حيث تماثلت 23 حالة منهم للشفاء الكامل وتم خروجهم من المستشفى ، فى حين جار تقديم العلاج لـ 4 حالات.

كما قامت نائب المحافظ بتفقد المدارس للتأكد من إخلاؤها بشكل كامل وتنفيذ إجراءات التعقيم والوقاية من قبل الأجهزة الطبية المختلفة ، فيما قام الدكتور أحمد شعبان بالتوجه إلى مصنع كيما بمرافقة مسئولى البيئة لمتابعة آلية القياسات البيئية للمصنع والتى لم ترصد أى ارتفاع فى نسب التلوث الهوائي أو انبعاثات ضارة بالمنطقة المحيطة بالمصنع .

بينما أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بتركيب وحدة لرصد أى انبعاثات غازية فى الهواء بمحيط هذه المدارس ، مطالبًا مسئولى التربية والتعليم بدراسة تحويل طالبات مدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية بنات إلى مدرسة أخرى فى الفترة المسائية لتلافى تعرضهم لأى أضرار مستقبلية وذلك كإجراء احترازى.

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https://www.elbalad.news/4199343

 


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