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أبو الغيط: ما يجمع العرب جدير أن يترجم بصورة مؤسسية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:57 م
أبو الغيط
أبو الغيط
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ريهام فيكتور

وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية التهنئة لـ " يوسف بن علوى " وزير خارجية سلطنة عمان لتولي رئاسة الدورة 153 لمجلس وزراء الخارجية  العرب.

وتقدم "أبو الغيط" فى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المذاع  على فضائية "اكسترا نيوز"  بالشكر إلى "محمد على الحكم" وزير خارجية جمهورية العراق.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية  إن وزير خارجية جمهورية العراق كان حكيم فى إدارته لأعمال الدورة المنصرمة بكل اقتدار ومهنية.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه فى الثانى والعشرين من هذا الشهر خرجت منظمتنا إلى حيز الوجود لتعبر عن روح عامه جديدة صارت في أوصال المنطقة العربية إلى أقصاها.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية  الى انه ما يجمع أبنائها من اواصل اللغة والحضارة جدير أن يترجم بصورة مؤسسية.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أن جامعتكم خرجت لتجسد الوعي الجديد والتحرر فى 22 مارس 1945 .


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