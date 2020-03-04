فى حملة أمنية على مخازن الخردة والمسابك.. ضبط طن من مهمات السكة الحديد

قام قطاع الأمن العام ، بحملة تفتيشية مكبرة على كافة مخازن الخردة والمسابك، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الإدارتين العامتين لمباحث (القاهرة، الجيزة) وإدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن.





وأسفرت جهود الحملة عن ضبط قضيتى سرقة مهمات مصلحية خاصة بالسكك الحديدية حيث تم ضبط (عاطل) حال قيامه بسرقة بعض المهمات المصلحية الخاصة بالسكك الحديدية عبارة عن ( 5 قطع فلنكات حديد وزنوا حوالى 300 كيلو جرام) من داخل حوش محطة سكك حديد مصر، واعترف بارتكابه الواقعة بقصد بيع المضبوطات لتجار الخردة والتربح منها.





كما تم ضبط كل من ( شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المهمات المصلحية الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإعترفا بسرقة ( 32بلنجة - 41مسمار حديد - 41 وردة حديدية - 34 صامولة -وزنوا حوالى 700 كيلو جرام) من منطقة محاجر أبى زعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية والتصرف فيها لتاجر خردة "له معلومات جنائية"، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وعامل بالمخزن،كما تم ضبط المسروقات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حوادث سرقة المهمات المصلحية للسكة الحديد ببعض المحافظات وضبط مرتكبى تلك الوقائع.



